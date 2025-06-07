Новый президент Польши Навроцкий заявил, что против вступления Украины в ЕС и вспомнил Волынь

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину со стратегической точки зрения из-за угрозы РФ для Варшавы. В то же время он в очередной раз вспомнил вопрос Волынской трагедии.

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Об этом он рассказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Избранный президент Польши отметил, что его страна должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения". Также он подчеркнул, что именно РФ является "самой большой угрозой для Варшавы".

В то же время польский политик считает, что его страна сыграла ведущую роль в поддержке Украины. Также, по мнению избранного польского президента, Киеву следует понимать, что и Польша, и Венгрия имеют собственные национальные интересы.

"Польша сыграла ведущую роль в поддержке Украины... А это дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы", — отметил Навроцкий.

Аргументируя свою позицию, польский политик в очередной раз напомнил о Волынской трагедии как одном из факторов, где Варшава "имеет такой интерес".

"Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался и как президент не соглашусь на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", — сказал избранный польский президент.

Ранее сообщалось о том, какие претензии к Украине имеет новый президент Польши. Политик занял четкую и одновременно противоречивую позицию в отношении Украины, которая сочетает поддержку ее обороны с критикой евроатлантических стремлений Киева.

Впоследствии стало известно, что Навроцкий стал президентом Польши на антиукраинской риторике. Журналист Александр Михельсон рассказал, откуда взялись такие настроения и почему на ближайшее время о дружбе с Варшавой нам лучше забыть.