Новий президент Польщі Навроцький заявив, що проти вступу України в ЄС і згадав Волинь

Новобраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну зі стратегічного погляду через загрозу РФ для Варшави. Водночас він вчергове згадав питання Волинської трагедії.

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Про це він розповів у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Обраний президент Польщі відзначив, що його країна повинна підтримувати Україну "зі стратегічного та геополітичного погляду". Також він підкреслив, що саме РФ є "найбільшою загрозою для Варшави".

Водночас польський політик вважає, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України. Також, на думку обраного польського президента, Києву слід розуміти, що і Польща, і Угорщина мають власні національні інтереси.

"Польща відіграла провідну роль у підтримці України… А це дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси", — відзначив Навроцький.

Аргументуючи свою позицію, польський політик учергове нагадав про Волинську трагедію як один з факторів, де Варшава "має такий інтерес".

"Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань", — сказав обраний польський президент.

Раніше повідомлялося про те, які претензії до України має новий президент Польщі. Політик зайняв чітку та водночас суперечливу позицію щодо України, яка поєднує підтримку її оборони з критикою євроатлантичних прагнень Києва.

Згодом стало відомо, що Навроцький став президентом Польщі на антиукраїнській риториці. Журналіст Олександр Міхельсон розповів, звідки взялися такі настрої і чому на найближчий час про дружбу з Варшавою нам краще забути.