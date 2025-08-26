Starlink для Украины: у Навроцкого поставили точку в вопросе финансирования интернета для Украины

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев не угрожает финансированию интернета Starlink для Украины.

Related video

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг ранее распространенную информацию и посоветовал министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому бороться с манипуляциями и дезинформацией в интернете, а не создавать их. Об этом он написал в X.

Богуцкий объяснил, что расходы на интернет финансируются в соответствии с положениями действующего законодательства, и законопроект, внесенный в правительство главой государства, сохраняет это положение.

То же касается и поддержки хранения украинских правительственных данных в безопасном месте.

"У вас было почти полтора года, чтобы представить закон, который был бы справедливым, прежде всего, для поляков, но и для тех украинцев, которые добросовестно участвуют в польской социально-экономической системе. Вы этого не сделали, как и многое другое, несмотря на данные обещания. Поэтому теперь бразды правления в свои руки принимает Президент Республики Польша", – заявил глава президентской канцелярии.

В канцелярии президента опровергли возможное прекращение финансирования работы Starlink

Он также припомнил Гавковскому слова о "подарке для путинских сил"

"Перефразируя ваш пост, я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем содействие российской дезинформации, направленной на разобщение поляков и украинцев", – добавил чиновник.

Богуцкий призвал министра прекратить слепо нападать на президента Польши.

"Вы пугаете людей, которые борются за свою независимость и одновременно помогаете России. Если бы не ваш пост, российская машина лживой пропаганды и дезинформации в этой сфере не была бы запущена", – резюмировал автор поста.

Напомним, накануне Кароль Навроцкий ветировал закон, который предусматривает выплату соцпомощи неработающим украинским беженцам. Он отправил документ на доработку, дав правительству две недели и заявив, что хочет социальной справедливости не только для украинцев, но и для поляков.

В свою очередь вице-премьер — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски написал в соцсети, что это решение ударит и по финансированию Польшей интернета для Украины.

Интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около $50 млн в год.