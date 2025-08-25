"Лучший подарок путинским силам": Польша не сможет платить за Starlink для Украины

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев может оставить Украину без оплаченного Starlink.

Related video

Блокирование закона главой государства чревато тем, что Польша не сможет платить абонплату за интернет Starlink для Украины, фактически оставив ее без интернета, заявил у себя в Х министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, это также означает прекращение поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте.

"Не могу представить лучшего подарка для путинских сил, чем отключение интернета в Украине, решение о котором только что принял президент. Господин президент, вы должны прекратить слепо нападать на правительство под предлогом политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, одновременно помогая России", – заявил Гавковский.

Гавковский призвал Навроцкого не нападать на правительство Фото: Скриншот

Интернет от Starlink, которым пользуется Украина, оплачивает Министерство цифровизации Польши. Его стоимость составляет около $50 млн. в год.

Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы.

Еще 22 февраля этого года глава ведомства сообщал, что Польша снова закупила для Украины терминалы Starlink, а также пообещал и в дальнейшем платить за спутниковый интернет для Украины.

"Не могу представить, чтобы кто-то расторгнул контракт на коммерческую услугу, в которой участвует Польша", – говорил он.

Напомним, 25 августа стало известно о ветировании президентом Польши закона, которые затрагивает помощь украинцам. Навроцкий выступает за то, чтобы соцпомощь в 800 злотых платили только тем беженцам, которые работают.

Он также выступает за продление срока на получение гражданства.

Ранее Фокус писал, что, по словам эксперта Сергея "Флеша" Бескрестова, в армии осознают возможность отключения Starlink в Украине и не делают ставку на эти системы.