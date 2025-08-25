"Найкращий подарунок путінським силам": Польща не зможе платити за Starlink для України

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на законопроєкт про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців може залишити Україну без оплаченого Starlink.

Related video

Блокування закону главою держави загрожує тим, що Польща не зможе платити абонплату за інтернет Starlink для України, фактично залишивши її без інтернету, заявив у себе в Х міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

За його словами, це також означає припинення підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.

"Не можу уявити кращого подарунка для путінських сил, ніж відключення інтернету в Україні, рішення про яке щойно ухвалив президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо нападати на уряд під приводом політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії", — заявив Гавковський.

Гавковський закликав Навроцького не нападати на уряд Фото: Скриншот

Інтернет від Starlink, яким користується Україна, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близько $50 млн на рік.

Влада Польщі у 2022-2024 роках виділила загалом 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів супутникового зв'язку Starlink і оплату їхньої роботи.

Ще 22 лютого цього року глава відомства повідомляв, що Польща знову закупила для України термінали Starlink, а також пообіцяв і надалі платити за супутниковий інтернет для України.

"Не можу уявити, щоб хтось розірвав контракт на комерційну послугу, в якій бере участь Польща", — говорив він.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо про ветування президентом Польщі закону, який зачіпає допомогу українцям. Навроцький виступає за те, щоб соцдопомогу в 800 злотих платили тільки тим біженцям, які працюють.

Він також виступає за продовження терміну на отримання громадянства.

Раніше Фокус писав, що, за словами експерта Сергія "Флеша" Безкрестова, в армії усвідомлюють можливість вимкнення Starlink в Україні та не роблять ставку на ці системи.