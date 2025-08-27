Польський віцепрем'єр вступився за Україну: йому порадили випити води й припинити істерику

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про підтримку українських біженців, вимагаючи справедливості для своїх громадян. Віцепрем'єр країни Кшиштоф Гавковський наголосив, що такій позиції радіють у Росії.

Related video

"Під постами Канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність. Вони хвалять, що Польща змінює свою позицію щодо сусіда, а Путін отримав нового союзника в Європі! Яке приниження для дотеперішньої політики президента Анджея Дуди, який з мужністю і честю стояв на правильному боці", — написав він 26 серпня у соцмережі X.

Політик припустив, що у команді президента вже думають, як погодитися на відновлення і запуск газопроводів Nord Stream. Він зазначив, що довго чекати на "підтримку російського імперіалізму" новим президентом Польщі не довелося.

"Але Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього прагнуть Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення", — додав Гавковський.

На публікацію відповів прессекретар президента Рафал Лескевич, порадивши її автору зробити "ковток холодної води".

"Не перед, не після, а перед тим, як ви зробите черговий такий дивний допис у соціальних мережах. Ваша істерика не личить серйозному чиновнику Польської держави", — написав він.

Лескевич назвав пост з критикою президента проявом "невігластва та відсутності чуття", а також небезпечним сигналом для ворогів Польщі.

"Представник польського уряду безпідставно звинувачує президента Республіки Польща у підтримці російського імперіалізму! Це вершина маніпуляції, з якою ви повинні боротися, а не поширювати її. Я співчуваю вам, бо, як бачимо, короткозорі політичні розрахунки затьмарили інтереси держави, в якій ви обіймаєте посаду віцепрем’єр-міністра уряду Дональда Туска", — додав речник Невроцького.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький пояснив своє рішення про вето на соціальні виплати для безробітних українців тим, що допомогу 800+ мають отримувати тільки біженці, які готові працювати. Він дав парламенту два тижні на допрацювання законопроєкту, адже він містить й інші пункти.

За даними ЗМІ, це вплине на 22% українських біженців. Експерт Юрій Григоренко спрогнозував, що особливо постраждають матері з дітьми, які ризикують залишитись навіть без доступу до базової медичної допомоги. При цьому українці становлять значну частину польської економіки.