Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о поддержке украинских беженцев, требуя справедливости для своих граждан. Вице-премьер страны Кшиштоф Гавковский отметил, что такой позиции радуются в России.

"Под постами Канцелярии сотни российских троллей аплодируют и пытаются отговорить Польшу от помощи Украине, которая борется за независимость. Они хвалят, что Польша меняет свою позицию в отношении соседа, а Путин получил нового союзника в Европе! Какое унижение для прежней политики президента Анджея Дуды, который с мужеством и честью стоял на правильной стороне", — написал он 26 августа в соцсети X.

Политик предположил, что в команде президента уже думают, как согласиться на восстановление и запуск газопроводов Nord Stream. Он отметил, что долго ждать "поддержки российского империализма" новым президентом Польши не пришлось.

"Но Польша никогда не присоединится к оси зла, независимо от того, как сильно к этому стремятся Кароль Навроцкий и его ослепленное ненавистью окружение", — добавил Гавковский.

На публикацию ответил пресс-секретарь президента Рафал Лескевич, посоветовав ее автору сделать "глоток холодной воды".

"Не перед, не после, а перед тем, как вы сделаете очередное такое странное сообщение в социальных сетях. Ваша истерика не подобает серьезному чиновнику Польского государства", — написал он.

Лескевич назвал пост с критикой президента проявлением "невежества и отсутствия чутья", а также опасным сигналом для врагов Польши.

"Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это вершина манипуляции, с которой вы должны бороться, а не распространять ее. Я сочувствую вам, потому что, как видим, близорукие политические расчеты затмили интересы государства, в котором вы занимаете должность вице-премьер-министра правительства Дональда Туска", — добавил представитель Невроцкого.

Напомним, польский президент Кароль Навроцкий объяснил свое решение о вето на социальные выплаты для безработных украинцев тем, что помощь 800+ должны получать только беженцы, которые готовы работать. Он дал парламенту две недели на доработку законопроекта, ведь он содержит и другие пункты.

По данным СМИ, это повлияет на 22% украинских беженцев. Эксперт Юрий Григоренко спрогнозировал, что особенно пострадают матери с детьми, которые рискуют остаться даже без доступа к базовой медицинской помощи. При этом украинцы составляют значительную часть польской экономики.