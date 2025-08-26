Удар по уязвимым категориям: как повлияет на украинцев отмена помощи в Польше

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал поправку к закону о помощи украинским беженцам, отказавшись ее подписывать. По его словам, доступ к системе здравоохранения Польши должны иметь только те граждане Украины, которые работают и прилагают усилия для интеграции в польское общество.

По состоянию на 30 июня 2025 года в Польше под временной защитой (статус UKR) находились почти 1 млн украинцев — это 23% от всех людей в Евросоюзе, которые получили такой статус. При этом 78% из них трудоустроены, а значит, ограничение затронет оставшиеся 22% — наиболее уязвимые группы. Об этом говорится в материале издания Delo.ua, основанном на данных портала Gremi Personal.

Директор компании Юрий Григоренко назвал решение президента неожиданным:

"Господин президент очень удивил, ведь во время предвыборной кампании он ничего не говорил о том, что против помощи украинцам", — отметил он.

По словам эксперта, особенно пострадают матери с детьми, которые не работают и не могут воспользоваться страховкой мужей, находящихся в Украине. Эти женщины рискуют остаться без доступа к базовой медицинской помощи.

Кроме того, Григоренко подчеркнул, что украинцы составляют значительную часть польской экономики: более 800 тысяч человек официально платят взносы в ZUS, а это две трети всех иностранных работников в стране. Однако, несмотря на их вклад, вопрос социальной защиты беженцев оказался под угрозой.

Эксперт предупредил, что если спецзакон не вступит в силу с 1 октября, сотни тысяч людей будут вынуждены срочно подавать документы на легализацию по старым правилам. Это станет "колоссальным ударом по рынку труда и экономике Польши".

Напомним, накануне Кароль Навроцкий ветировал закон, который предусматривает выплату соцпомощи неработающим украинским беженцам. Он отправил документ на доработку, дав правительству две недели и заявив, что хочет социальной справедливости не только для украинцев, но и для поляков.

В свою очередь вице-премьер — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски написал в соцсети, что это решение ударит и по финансированию Польшей интернета для Украины.