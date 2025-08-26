Удар по вразливих категоріях: як вплине на українців скасування допомоги в Польщі

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заблокував поправку до закону про допомогу українським біженцям, відмовившись її підписувати. За його словами, доступ до системи охорони здоров'я Польщі повинні мати тільки ті громадяни України, які працюють і докладають зусиль для інтеграції в польське суспільство.

Станом на 30 червня 2025 року в Польщі під тимчасовим захистом (статус UKR) перебували майже 1 млн українців — це 23% від усіх людей у Євросоюзі, які отримали такий статус. Водночас 78% із них працевлаштовані, а отже, обмеження торкнеться 22%, що залишилися, — найуразливіших груп. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua, заснованому на даних порталу Gremi Personal.

Директор компанії Юрій Григоренко назвав рішення президента несподіваним:

"Пан президент дуже здивував, адже під час передвиборчої кампанії він нічого не говорив про те, що проти допомоги українцям", — зазначив він.

За словами експерта, особливо постраждають матері з дітьми, які не працюють і не можуть скористатися страховкою чоловіків, які перебувають в Україні. Ці жінки ризикують залишитися без доступу до базової медичної допомоги.

Крім того, Григоренко наголосив, що українці становлять значну частину польської економіки: понад 800 тисяч осіб офіційно платять внески в ZUS, а це дві третини всіх іноземних працівників у країні. Однак, незважаючи на їхній внесок, питання соціального захисту біженців опинилося під загрозою.

Експерт попередив, що якщо спецзакон не набуде чинності з 1 жовтня, сотні тисяч людей будуть змушені терміново подавати документи на легалізацію за старими правилами. Це стане "колосальним ударом по ринку праці та економіці Польщі".

Нагадаємо, напередодні Кароль Навроцький ветував закон, який передбачає виплату соцдопомоги непрацюючим українським біженцям. Він відправив документ на доопрацювання, давши уряду два тижні і заявивши, що хоче соціальної справедливості не тільки для українців, а й для поляків.

Своєю чергою віцепрем'єр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі написав у соцмережі, що це рішення вдарить і по фінансуванню Польщею інтернету для України.