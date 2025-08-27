Вето Навроцького: близько 900 тисяч українців можуть втратити право на захист у Польщі, — ЗМІ

Близько 900 тисяч українців, які проживають у Польщі, з 30 вересня втратять право на легалізацію, стверджує польський журналіст Марек Сеірант. У них не буде права на медичні послуги та легальну роботу.

Українські біженці втратять право на легалізацію через вето президента країни Кароля Навроцького. Про це розповів польський журналіст Марек Сеірант в інтерв'ю YouTube-каналу "Суперпозиція".

Таким чином, українці втратять право на захист, користування медичними послугами на рівні з поляками та на легальну роботу. Через ці заходи бюджет Польщі втратить понад $1,5 млрд, підрахував оглядач.

"Українці втратять право на легальну роботу. А легалізуватися досить складно", — пояснив Сеірант.

Ця цифра становить 83% від усіх біженців з України, які прибули до Польщі. Сюди входять і жінки з дітьми, пенсіонери.

Біженці з України поповнюють бюджет Польщі

Агентство ООН у справах біженців та аудиторська компанія Deloitte підрахували, що за три роки повномасштабної війни українці поповнили бюджет Польщі на понад $29 млрд.

Доходи державного бюджету Польщі збільшувалися поступово: на 2,0% у 2022 році, у 2023 році — на 2,75% і у 2024 році — близько 3%.

"Українці стають працівниками, підприємцями та споживачами. Їхні доходи оподатковуються, а витрати стимулюють місцевий бізнес. Ефект збільшується припливом капіталу з-за кордону", — вказали автори звіту.

Рішення Навроцького щодо українців, як стверджує журналіст, є недружнім кроком, який продиктований політичними мотивами.

Українська влада на момент публікації новини не коментувала даних, озвучених Мареком Сеірантом.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".