До 1800 осіб на тиждень: українські чоловіки 18-22 років масово кинулися до Німеччини, — ЗМІ

Після того, як Верховна Рада дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, прикордонні служби європейських країн реєструють стрімке зростання кількості українців, які прибувають.

Зокрема, у Німеччині цей показник зріс майже у 100 разів. Якщо в середині серпні до країни в'їжджали 19 чоловіків на тиждень, то вже за місяць їхня кількість зросла до понад 1000. У жовтні ця цифра ще більше зросла, сягнувши від 1400 до майже 1800 осіб на тиждень, повідомляє Welt з посиланням на дані Федерального міністерства внутрішніх справ.

За інформацією відомства, станом на середину жовтня в Німеччині проживало близько 1,26 мільйона українців, які в'їхали в країну з 24 лютого 2022 року. Роком раніше ця цифра становила близько 1,18 мільйона українських біженців, які постраждали від війни.

Із 1 302 031 українця та іноземців, які раніше проживали в Україні та перебували в Німеччині 18 жовтня і в'їхали в країну у зв'язку з війною, 551 584 були чоловіками.

Біженцям з України не потрібно подавати заяву на надання притулку в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу, оскільки їх приймають відповідно до так званої Директиви про масовий наплив.

На відміну від прохачів притулку з Сирії, Афганістану та інших країн, українці отримують посвідку на проживання, що дає змогу негайно вийти на ринок праці та користуватися соціальними пільгами.

Рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року вже ухвалено на рівні Євросоюзу. Хоча директива ЄС гарантує їм проживання в Німеччині до цього періоду, деякі українці воліють просити притулку, щоб у майбутньому залишитися в країні За перші дев'ять місяців цього року Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) отримало 588 первинних заяв про надання притулку від громадян України. За аналогічний період минулого року 805 українців подали таке ж клопотання.

Ще з весни німецький уряд обговорює проєкт угоди про те, що новоприбулі біженці з України більше не зможуть розраховувати на цивільну допомогу, але отримуватимуть допомогу з безробіття, трохи меншу, ніж прохачі притулку. Однак остаточного варіанту законопроєкту ще не представлено.

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер (ХДС) закликав до якнайшвидшої реалізації цього документа, оскільки, наприклад, Польща нещодавно вже вже посилила правила перебування для українців.

У майбутньому вони отримуватимуть соціальну допомогу, як-от дитячу допомогу, тільки якщо працюватимуть у Польщі та платитимуть податки.

У 2024 році українцям у Німеччині було виплачено близько 6,3 млрд євро. Більшість громадян Німеччини виступають проти фінансової підтримки українських біженців, водночас вважаючи, що чоловіки призовного віку мають повернутися на батьківщину.

Виїзд за кордон 18-22: що відомо про рішення Кабміну

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня опублікував постанову, яка дозволяє чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати за кордон.

Співвласник львівської ресторанної групи FAMI Валерій Созановський розповідав NV Бізнес, що після дозволу на виїзд чоловіків за кордон звільнилися 12 співробітників 18-22 років. У холдингу !FEST звільнилися 22 хлопці.

Ольга Купець із Київської школи економіки розповідала hromadske дозвіл на виїзд українцям 18-22 років може негативно вплинути на демографічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, власники ресторанів скаржаться на масовий виїзд за кордон 18-22-річних чоловіків після дозволу Кабміну.