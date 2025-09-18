У Польщі ухвалили новий закон про допомогу українцям: що зміниться для біженців

Сенат Польщі ухвалив новий закон, що продовжує легальне перебування громадян України, які знайшли притулок у країні через війну, до 4 березня 2026 року.

Related video

За документ проголосували 57 сенаторів, проти виступили 32, жоден не втримався. Про це повідомляє видання Polskieradio.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик пояснив, що між урядом і президентом немає суперечок щодо головних положень — охорони здоров'я, легальності перебування, доступу до ринку праці та обмеження соціальних виплат для сімей. За його словами, дискусія точиться тільки навколо того, як найкраще реалізувати ці норми, щоб вони працювали ефективно.

Ухвалений закон, зокрема, продовжує термін легального перебування українців у Польщі до 2026 року, а також посилює контроль за отриманням соціальної допомоги іноземцями. Зокрема, право на виплати в межах програми 800+ тепер пов'язується з професійною активністю батьків і навчанням дітей у польських школах. Водночас передбачено винятки, наприклад, для сімей із дітьми з інвалідністю.

Документ також обмежує доступ дорослих громадян України до низки медичних послуг. Йдеться про участь у медичних і лікарських програмах, реабілітаційне лікування та стоматологічну допомогу.

Кілька поправок до проєкту все ж пропонувалося, але їх відхилили. Зокрема, партія "Право і справедливість" наполягала, щоб польське громадянство можна було отримати тільки після десяти років безперервного і легального перебування в країні замість трьох, як зараз.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".