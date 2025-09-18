В Польше приняли новый закон о помощи украинцам: что изменится для беженцев

Сенат Польши принял новый закон, продлевающий легальное пребывание граждан Украины, нашедших убежище в стране из-за войны, до 4 марта 2026 года.

За документ проголосовали 57 сенаторов, против выступили 32, ни один не удержался. Об этом сообщает издание Рolskieradio.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик объяснил, что между правительством и президентом нет споров по поводу главных положений – здравоохранения, легальности пребывания, доступа к рынку труда и ограничения социальных выплат для семей. По его словам, дискуссия идет только вокруг того, как лучше всего реализовать эти нормы, чтобы они работали эффективно.

Принятый закон, в частности, продлевает срок легального пребывания украинцев в Польше до 2026 года, а также усиливает контроль за получением социальной помощи иностранцами. В частности, право на выплаты в рамках программы 800+ теперь увязывается с профессиональной активностью родителей и обучением детей в польских школах. В то же время, предусмотрены исключения, например, для семей детей с инвалидностью.

Документ также ограничивает доступ взрослых граждан Украины в ряд медицинских услуг. Речь идет об участии в медицинских и врачебных программах, реабилитационном лечении и стоматологической помощи.

Несколько поправок к проекту все же предлагалось, но их отклонили. В частности, партия "Право и справедливость" настаивала, чтобы польское гражданство можно получить только после десяти лет непрерывного и легального пребывания в стране вместо трех, как сейчас.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".