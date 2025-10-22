У Німеччині ухвалили важливе рішення щодо виплат біженцям з України: що важливо знати

Громадяни України, їхні рідні та деякі інші категорії переселенців зможуть залишатися під захистом німецької держави ще щонайменше півтора року.

Бундесрат Німеччини офіційно продовжив дію статусу тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Це означає, що українські біженці продовжать отримувати фінансову підтримку, медичне страхування і право на працевлаштування без необхідності повторного подання заяв. Про це йдеться на сайті Бундесрату.

Рішення узгоджується із загальною політикою Європейського Союзу та автоматично продовжує дію посвідки на проживання Aufenthaltserlaubnis. Таким чином, українцям не потрібно звертатися до відомств повторно — статус продовжиться автоматично.

Під дію постанови потрапляють не тільки громадяни України, а й члени їхніх сімей, особи без громадянства, які мали захист в Україні до початку війни, а також громадяни інших країн, які легально проживали в Україні на 24 лютого 2022 року.

Українці з тимчасовою посвідкою на проживання в Німеччині зберігають доступ до цілого комплексу соціальних прав: офіційного працевлаштування, щомісячних виплат Bürgergeld (від 357 до 563 євро залежно від складу сім'ї), медичного страхування, навчання та інтеграційних курсів. Також їм дозволено відвідувати батьківщину без втрати статусу та допомоги, за умови узгодження поїздок із місцевими соціальними службами.

Німецьке законодавство передбачає, що після п'яти років проживання під тимчасовим захистом можна подати заяву на посвідку на постійне проживання Niederlassungserlaubnis. Для цього необхідно підтвердити знання мови на рівні B1, фінансову самостійність та успішну інтеграцію в німецьке суспільство.

Щоб отримати тимчасовий захист, українцям, як і раніше, потрібно зареєструватися в центрі прийому біженців або відомстві у справах іноземців і надати документи, що підтверджують громадянство і в'їзд після 24 лютого 2022 року. Після цього їм видають тимчасовий документ Fiktionsbescheinigung, який дає право легально перебувати в країні до отримання основного дозволу.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.