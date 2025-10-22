В Германии приняли важное решение по выплатам беженцам из Украины: что важно знать

Граждане Украины, их родные и некоторые другие категории переселенцев смогут оставаться под защитой немецкого государства еще как минимум полтора года.

Бундесрат Германии официально продлил действие статуса временной защиты до 4 марта 2027 года. Это означает, что украинские беженцы продолжат получать финансовую поддержку, медицинское страхование и право на трудоустройство без необходимости повторной подачи заявлений. Об этом говорится на сайте Бундесрата.

Решение согласуется с общей политикой Европейского Союза и автоматически продлевает действие вида на жительство Aufenthaltserlaubnis. Таким образом, украинцам не нужно обращаться в ведомства повторно — статус продлится автоматически.

Под действие постановления попадают не только граждане Украины, но и члены их семей, лица без гражданства, которые имели защиту в Украине до начала войны, а также граждане других стран, легально проживавшие в Украине на 24 февраля 2022 года.

Украинцы с временным видом на жительство в Германии сохраняют доступ к целому комплексу социальных прав: официальному трудоустройству, ежемесячным выплатам Bürgergeld (от 357 до 563 евро в зависимости от состава семьи), медицинскому страхованию, обучению и интеграционным курсам. Также им разрешено посещать родину без потери статуса и пособий, при условии согласования поездок с местными социальными службами.

Немецкое законодательство предусматривает, что после пяти лет проживания под временной защитой можно подать заявление на постоянный вид на жительство Niederlassungserlaubnis. Для этого необходимо подтвердить знание языка на уровне B1, финансовую самостоятельность и успешную интеграцию в немецкое общество.

Чтобы получить временную защиту, украинцам по-прежнему нужно зарегистрироваться в центре приема беженцев или ведомстве по делам иностранцев и предоставить документы, подтверждающие гражданство и въезд после 24 февраля 2022 года. После этого им выдается временный документ Fiktionsbescheinigung, который дает право легально находиться в стране до получения основного разрешения.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.