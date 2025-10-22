До 1800 человек в неделю: украинские мужчины 18-22 лет массово ринулись в Германию, – СМИ

После того, как Верховная Рада разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, пограничные службы европейских стран регистрируют стремительный рост числа прибывающих украинцев.

В частности, в Германии этот показатель вырос почти в 100 раз. Если в середине августе в страну въезжали 19 мужчин в неделю, то уже через месяц их количество выросло до более чем 1000. В октябре эта цифра еще больше выросла, достигнув от 1400 до почти 1800 человек в неделю, сообщает Welt со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел.

По информации ведомства, по состоянию на середину октября в Германии проживало около 1,26 миллиона украинцев, въехавших в страну с 24 февраля 2022 года. Годом ранее эта цифра составляла около 1,18 миллиона украинских беженцев, пострадавших от войны.

Из 1 302 031 украинцев и иностранцев, ранее проживавших в Украине и находившихся в Германии 18 октября и въехавших в страну в связи с войной, 551 584 были мужчинами.

Беженцам из Украины не нужно подавать заявление на предоставление убежища в Германии и других странах Европейского Союза, поскольку они принимаются в соответствии с так называемой Директивой о массовом наплыве.

В отличие от просителей убежища из Сирии, Афганистана и других стран, украинцы получают вид на жительство, который позволяет немедленно выйти на рынок труда и пользоваться социальными льготами.

Решение о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года уже принято на уровне Евросоюза. Хотя директива ЕС гарантирует им проживание в Германии до этого периода, некоторые украинцы предпочитают просить убежища, чтобы в будущем остаться в стране За первые девять месяцев этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) получило 588 первичных заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины. За аналогичный период прошлого года 805 украинцев подали такое же ходатайство.

Еще с весны немецкое правительство обсуждает проект соглашения о том, что вновь прибывшие беженцы из Украины больше не смогут рассчитывать гражданское пособие, но будут получать пособие по безработице, которое чуть меньше, как просители убежища. Однако окончательный вариант законопроекта еще не представлен.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер (ХДС) призвал к скорейшей реализации этого документа, поскольку, например, Польша недавно уже ужесточила правила пребывания для украинцев.

В будущем они будут получать социальные пособия, такие как детские пособия, только если будут работать в Польше и платить налоги.

В 2024 году украинцам в Германии было выплачено около 6,3 млрд евро. Большинство граждан Германии выступают против финансовой поддержки украинских беженцев, одновременно считая, что мужчины призывного возраста должны вернуться на родину.

Выезд за границу 18-22: что известно о решении Кабмина

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа опубликовал постановление, которое позволяет мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу.

Совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский рассказывал NV Бизнес, что после разрешения на выезд мужчин за границу уволились 12 сотрудников 18-22 лет. В холдинге !FEST уволились 22 парня.

Ольга Купец из Киевской школы экономики рассказывала hromadske разрешение на выезд украинцам 18-22 лет может негативно повлиять на демографическую ситуацию в Украине.

Напомним, владельцы ресторанов жалуются на массовый выезд за границу 18-22-летних мужчин после разрешения Кабмина.