Большинство немцев хотят, чтобы украинцы призывного возраста вернулись домой, — соцопрос

Большинство граждан Германии выступают против финансовой поддержки украинских беженцев, одновременно считая, что мужчины призывного возраста должны вернуться на родину.

Так, 66% жителей Германии против продолжения выплат украинским беженцам. Об это сообщает издание DW.

Только 17% респондентов поддерживают идею, 7% заявили, что им все равно, а 10% затруднились с ответом.

Что касается украинских мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, 62% опрошенных считают, что они должны вернуться в Украину. Лишь 18% выступили против, 8% заявили, что вопрос их не интересует, а 12% воздержались от ответа. Опрос проводился 16 и 17 октября среди 1 003 участников.

Тем временем в Польше отношение к украинским беженцам также меняется. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), половина поляков считает, что объемы помощи украинцам слишком велики. При этом 46% убеждены, что поддержка находится на должном уровне. 48% респондентов поддерживают прием украинских беженцев, а 45% – против.

Большинство поляков (58%) считают, что доступ к льготам и социальным услугам, таким как программа "800 плюс" или бесплатная медицинская помощь, должен предоставляться только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше. Еще 25% полагают, что льготы должны распространяться на тех, кто имеет статус беженца, а 8% выступают за полный запрет на такие привилегии.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.