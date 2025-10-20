Підтримайте нас RU
Більшість німців хочуть, щоб українці призовного віку повернулися додому, — соцопитування

Більшість громадян Німеччини виступають проти фінансової підтримки українських біженців, водночас вважаючи, що чоловіки призовного віку мають повернутися на батьківщину.

Так, 66% жителів Німеччини проти продовження виплат українським біженцям. Про це повідомляє видання DW.

Лише 17% респондентів підтримують ідею, 7% заявили, що їм байдуже, а 10% не змогли визначитися з відповіддю.

Щодо українських чоловіків призовного віку, які наразі перебувають у Німеччині, 62% опитаних вважають, що вони мають повернутися в Україну. Лише 18% виступили проти, 8% заявили, що питання їх не цікавить, а 12% утрималися від відповіді. Опитування проводили 16 і 17 жовтня серед 1 003 учасників.

Тим часом у Польщі ставлення до українських біженців також змінюється. За даними опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), половина поляків вважає, що обсяги допомоги українцям занадто великі. При цьому 46% переконані, що підтримка перебуває на належному рівні. 48% респондентів підтримують прийом українських біженців, а 45% — проти.

Більшість поляків (58%) вважають, що доступ до пільг і соціальних послуг, як-от програма "800 плюс" або безоплатна медична допомога, мають надавати тільки ті українці, які працюють і платять податки в Польщі. Ще 25% вважають, що пільги мають поширюватися на тих, хто має статус біженця, а 8% виступають за повну заборону на такі привілеї.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.