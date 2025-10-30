Немцы жалуются на массовый выезд молодых мужчин из Украины: СМИ узнали количество выехавших

Почти 100 000 молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину за два месяца после того, как президент Украины Владимир Зеленский смягчил правила выезда для украинских мужчин за границу.

Ослабление Киевом ограничений на выезд вызвало массовый отток и жалобы от немцев, пишет The Telegraph.

"Польская пограничная служба сообщила, что 99 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что за первые 8 месяцев 2025 года в Польшу выехали 45 300 украинцев в возрасте 18-22 года. То есть за два месяца после принятия изменений по выезду, количество мужчин этого же возраста, которые пересекли границу с Польшей, выросло вдвое.

"Для сравнения, вся британская армия насчитывает около 70 000 человек", — говорится в статье.

Авторы материале объяснили, что предоставляя молодым украинцам больше свободы выезжать, власть надеялась, что больше из них вернутся и впоследствии добровольно пойдут воевать. Также надеялись, что это остановит семьи от отправки своих подростков за границу до их 18-летия.

Відео дня

"Но хотя президент Украины надеялся, что его изменения увеличат количество добровольцев, желающих вступить в ряды вооруженных сил, изменение политики побудило больше молодых граждан выезжать в Европу во время, когда напряжение вокруг миграции является высоким", — отметили журналисты.

По их данным, в Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до более 1000 к середине сентября, а в октябре эта цифра выросла до 1400-1800 человек в неделю.

И хотя такой всплеск называют "первой фазой усиления миграции", в Германии уже заговорили о необходимости "решать проблему притока украинцев" и сокращать их поддержку.

В частности, ультраправая партия AfD призвала Берлин приостановить выплату помощи украинцам, а также выразила протест военной поддержке Киева.

Напомним, 22 октября СМИ сообщали, что украинские мужчины 18-22 лет массово устремились в Германию.

Фокус также писал, что в Германии призвали ограничить въезд для молодых украинцев.