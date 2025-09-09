Приймальні центри переповнені: у Нідерландах не має місця для нових біженців з України

Нестача житла для українських біженців у Нідерландах досягла критичного рівня через зростання кількості переселенців та обмежені можливості муніципалітетів. Наразі приймальні центри переповнені, а щотижня до країни прибуває близько трьохсот нових українців.

За даними нідерландського медіа NOS, у країні налічується понад 97 тисяч муніципальних місць для житла, більшість з яких уже зайняті. Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) називає ситуацію "дуже критичною" і закликає уряд забезпечити додаткове фінансування та довгостроковий план. Зокрема, щотижня до країни прибуває близько трьохсот українців, серед яких переважна більшість — жінки та діти, а також чоловіки, які приїжджають для роботи.

Вперше подібна проблема виникла у місті Утрехт і українським біженцям довелося відмовляти через брак фінансування. Олдермен Рейчел Стріфланд наголошує, що ситуація "дуже критична", і, за її словами, уряд повинен ухвалити нове законодавство, яке заборонить муніципалітетам вирішувати, кого залишати без житла.

Ба більше, проблеми виникають і через нерухомість: будівлі часто не належать муніципалітетам, оренда дороговартісна, а забудовники, як зазначають у муніципалітеті, вимагають фінансові гарантії для переобладнання офісів під житло. Муніципалітети також обмежені у можливостях надавати психологічну підтримку українцям, багато з яких мають травми або проблеми з психічним здоров’ям.

Також у матеріалі йдеться, що Міністерство з питань притулку та міграції визнає проблему і, зокрема, розглядає можливість залучення самих українців до фінансування житла, якщо вони мають доходи. Окрім цього, за спеціальним статусом у межах ЄС українці можуть залишатися в Нідерландах до березня 2027 року, користуватися житлом, освітою та медичною допомогою без необхідності очікування на отримання притулку. Попри це, обмеженість місць у муніципалітетах змушує відмовляти у розміщенні, і це зазвичай призводить до судових спорів. Так, наприклад, у Гронінгені українці, яким відмовили, виграли судовий позов, проте муніципалітет подав апеляцію.

За словами Рейчел Стріфланд ще одним викликом для Нідерландів є проблеми із психологічним станом біженців з України, оскільки це створює додаткові навантаження для приймальних центрів, де обмежені можливості надання спеціалізованої допомоги.

У місті Дордрехт також доводиться часто відмовляти українцям, оскільки муніципальні центри наразі розміщують близько тисячі біженців у притулки, половина з яких є колишніми офісними будівлями.

"Я щотижня зустрічаюся з колегами в регіоні, щоб побачити, де ми можемо знайти рішення. Щотижня близько десяти українців реєструються в муніципалітеті Дордрехта. Якщо їм кажуть, що місць немає, вони намагаються в інших місцях. Я знаю, що там їм також скажуть "ні". Тож вони можуть спробувати Німеччину, Польщу чи іншу країну. Але тут, у Нідерландах, це зайшло в глухий кут", — зауважує олдермен Вім ван дер Круйфф.

Діаграма нідерландського медіа NOS - кількість біженців з України у різних країнах Європи Фото: З відкритих джерел

У матеріалі зазначається. що від початку російського вторгнення в Україну у 2022 році до Нідерландів прибула значна кількість українців, і країна опинилася серед тих європейських держав, які приймають найбільше переселенців. Хоча найбільші потоки пішли до Німеччини (понад 1,1 мільйона) та Польщі (майже мільйон), у Нідерландах на тисячу жителів проживає близько семи українців. Для порівняння, середній показник по Європі становить дев’ять українців на тисячу жителів, а в Чехії цей показник перевищує 36.

