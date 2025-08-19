У Нідерландах спалахнув притулок для українських біженців: влада не знає, коли заклад запрацює (відео)

У ніч на вівторок у нідерландському місті Сволген виникла пожежа у кризовому притулку для українських переселенців. Евакуйованих людей розмістили в інших тимчасових локаціях, однак повернутися до будівлі вони поки не можуть.

Як повідомляє NOS, пожежа сталася у колишній школі, яку переобладнали під центр для українських біженців. Через інцидент евакуювали 45 осіб, терміни їх повернення залишаються невідомими.

Займання виникло близько 2:10 ночі. Спочатку переселенців розмістили на сусідньому кемпінгу, згодом їх перевезли до двох інших об’єктів. Місця тимчасового перебування не розголошуються з міркувань безпеки та приватності. За даними влади, ніхто з людей не постраждав.

Задня частина будівлі зазнала значних руйнувань, тоді як передня залишилася майже неушкодженою. Представники муніципалітету уточнили, що заклад залишатиметься закритим на невизначений період.

Причини загоряння наразі з’ясовує поліція. Попередніх висновків слідчі ще не оголосили.

Притулок у Сволгені був розрахований на 150 осіб. Люди могли перебувати там не довше трьох діб, після чого їх переводили у довгострокове житло. Місцева влада вже ухвалила рішення про остаточне закриття закладу з 1 січня 2026 року, оскільки кількість нових прибулих українців останнім часом зменшилася.

Додаткові труднощі виникли вранці після пожежогасіння: через пошкодження головного водогону близько 55 домогосподарств тимчасово залишилися без водопостачання.

Нагадаємо, притулки для українських біженців у Нідерландах створювалися у 2022 році на хвилі масової евакуації через повномасштабне вторгнення Росії. Згодом частину тимчасових локацій почали поступово закривати через зниження кількості переселенців.

