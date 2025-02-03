У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців

За рік у Німеччині зафіксовано 218 нападів на притулки для біженців. Серед постраждалих є діти.

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У Німеччині за останній рік в порівнянні з попереднім суттєво зросла кількість нападів на притулки для біженців. Про це повідомляє Spiegel із посиланням на відповідь Федерального міністерства внутрішніх справ на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Так 2024 року в Німеччині зафіксували 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців. 2023 року цей показник складав 167 випадків.

28 нападів минулого року були насильницькими злочинами. За даними Міністерства внутрішніх справ, постраждали 14 осіб, серед них дитина.

Між тим, кількість політично вмотивованих злочинів проти біженців, які мешкають не у притулках, дещо скоротилася. До кінця року органами влади зареєстровано 1905 злочинів, 237 з яких – насильницькі. У 2023 році їх було 2450.

Нагадаємо, що у Німеччині у притулку для біженців помер українець. Важко пораненого чоловіка знайшли у Ростоку. Через деякий час 46-річний чоловік помер.

Німеччині в одному з округів у Тюрингії запровадили експеримент, який передбачав залучення біженців до обов'язкових робіт. Влада назвала його успішним. Біженців зобов'язали виконувати громадські роботи за 80 центів на годину. Тим, хто відмовився працювати, удвічі скоротили виплати.