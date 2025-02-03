В Германии возросло количество нападений на приюты для беженцев

За год в Германии зафиксировано 218 нападений на приюты для беженцев. Среди пострадавших есть дети.

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В Германии за последний год по сравнению с предыдущим существенно возросло количество нападений на приюты для беженцев. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на ответ Федерального министерства внутренних дел на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Так в 2024 году в Германии зафиксировали 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев. В 2023 году этот показатель составлял 167 случаев.

28 нападений в прошлом году были насильственными преступлениями. По данным Министерства внутренних дел, пострадали 14 человек, среди них ребенок.

Между тем, количество политически мотивированных преступлений против беженцев, проживающих не в приютах, несколько сократилось. До конца года органами власти зарегистрировано 1905 преступлений, 237 из которых — насильственные. В 2023 году их было 2450.

Напомним, что в Германии в приюте для беженцев умер украинец. Тяжело раненого мужчину нашли в Ростоке. Через некоторое время 46-летний мужчина скончался.

Германии в одном из округов в Тюрингии ввели эксперимент, который предусматривал привлечение беженцев к обязательным работам. Власти назвали его успешным. Беженцев обязали выполнять общественные работы за 80 центов в час. Тем, кто отказался работать, вдвое сократили выплаты.