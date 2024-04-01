Нідерланди депортують іноземних резидентів України, які втекли від війни, — ЗМІ

Йдеться про громадян інших країн, які мали дозвіл на постійне проживання в Україні та виїхали до Нідерландів після 24 лютого 2024 року. За даними ЗМІ, це здебільшого студенти з Нігерії, Індії та Марокко.

Related video

Приблизно 1700 осіб, які мали дозвіл на тимчасове проживання в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ та втекли до Нідерландів перебувають під ризиком депортації до своєї країни. Про це у понеділок, 1 квітня, повідомив портал EUobserver, який фокусується на політиці Європейського Союзу та пише про права людини.

Державна рада Нідерландів вирішила, що продовження захисту для українських біженців до березня 2025 року, яке схвалили раніше країни ЄС, не поширюється на громадян третіх країн. Вони мали добровільно залишити країну до 1 квітня 2024 року. Відзавтра їм загрожує депортація.

За даними порталу, це здебільшого студенти з Нігерії, Індії та Марокко.

Верховний суд Нідерландів вирішив на рік раніше скасувати захист для вихідців із третіх країн, які прибули з України, хоча в документі ЄС не робиться відмінностей "між різними категоріями людей, яким належить захист". Правозахисники уже планують подавати позови до місцевих судів.

Нагадаємо, 17 березня МВС Чехії повідомило, що деяких українських біженців позбавлять права на тимчасовий захист. Ті, хто не з'явився на повторну реєстрацію, мали би втратити відповідний статус наприкінці березня.

11 березня міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що Україні непотрібні західні війська, натомість варто повернути "боягузливих" українців з ЄС.