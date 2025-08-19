В Нидерландах вспыхнул приют для украинских беженцев: власти не знают, когда заведение заработает (видео)

В ночь на вторник в нидерландском городе Сволген возник пожар в кризисном приюте для украинских переселенцев. Эвакуированных людей разместили в других временных локациях, однако вернуться в здание они пока не могут.

Как сообщает NOS, пожар произошел в бывшей школе, которую переоборудовали под центр для украинских беженцев. Из-за инцидента эвакуировали 45 человек, сроки их возвращения остаются неизвестными.

Возгорание возникло около 2:10 ночи. Сначала переселенцев разместили на соседнем кемпинге, впоследствии их перевезли в два других объекта. Места временного пребывания не разглашаются из соображений безопасности и приватности. По данным властей, никто из людей не пострадал.

Задняя часть здания претерпела значительные разрушения, тогда как передняя осталась почти неповрежденной. Представители муниципалитета уточнили, что заведение будет оставаться закрытым на неопределенный период.

Причины возгорания сейчас выясняет полиция. Предварительных выводов следователи еще не объявили.

Приют в Сволгене был рассчитан на 150 человек. Люди могли находиться там не дольше трех суток, после чего их переводили в долгосрочное жилье. Местные власти уже приняли решение об окончательном закрытии заведения с 1 января 2026 года, поскольку количество новых прибывших украинцев в последнее время уменьшилось.

Дополнительные трудности возникли утром после пожаротушения: из-за повреждения главного водопровода около 55 домохозяйств временно остались без водоснабжения.

Напомним, приюты для украинских беженцев в Нидерландах создавались в 2022 году на волне массовой эвакуации из-за полномасштабного вторжения России. Впоследствии часть временных локаций начали постепенно закрывать из-за снижения количества переселенцев.

