Приемные центры переполнены: в Нидерландах нет места для новых беженцев из Украины

Нехватка жилья для украинских беженцев в Нидерландах достигла критического уровня из-за роста количества переселенцев и ограниченных возможностей муниципалитетов. Сейчас приемные центры переполнены, а еженедельно в страну прибывает около трехсот новых украинцев.

По данным нидерландского медиа NOS, в стране насчитывается более 97 тысяч муниципальных мест для жилья, большинство из которых уже заняты. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) называет ситуацию "очень критической" и призывает правительство обеспечить дополнительное финансирование и долгосрочный план. В частности, еженедельно в страну прибывает около трехсот украинцев, среди которых подавляющее большинство — женщины и дети, а также мужчины, которые приезжают для работы.

Впервые подобная проблема возникла в городе Утрехт и украинским беженцам пришлось отказывать из-за нехватки финансирования. Олдермен Рейчел Стрифланд отмечает, что ситуация "очень критическая", и, по ее словам, правительство должно принять новое законодательство, которое запретит муниципалитетам решать, кого оставлять без жилья.

Более того, проблемы возникают и из-за недвижимости: здания часто не принадлежат муниципалитетам, аренда дорогостоящая, а застройщики, как отмечают в муниципалитете, требуют финансовые гарантии для переоборудования офисов под жилье. Муниципалитеты также ограничены в возможностях оказывать психологическую поддержку украинцам, многие из которых имеют травмы или проблемы с психическим здоровьем.

Также в материале говорится, что Министерство по вопросам убежища и миграции признает проблему и, в частности, рассматривает возможность привлечения самих украинцев к финансированию жилья, если они имеют доходы. Кроме этого, по специальному статусу в рамках ЕС украинцы могут оставаться в Нидерландах до марта 2027 года, пользоваться жильем, образованием и медицинской помощью без необходимости ожидания получения убежища. Несмотря на это, ограниченность мест в муниципалитетах заставляет отказывать в размещении, и это обычно приводит к судебным спорам. Так, например, в Гронингене украинцы, которым отказали, выиграли судебный иск, однако муниципалитет подал апелляцию.

По словам Рейчел Стрифланд еще одним вызовом для Нидерландов являются проблемы с психологическим состоянием беженцев из Украины, поскольку это создает дополнительные нагрузки для приемных центров, где ограничены возможности оказания специализированной помощи.

В городе Дордрехт также приходится часто отказывать украинцам, поскольку муниципальные центры сейчас размещают около тысячи беженцев в приюты, половина из которых являются бывшими офисными зданиями.

"Я еженедельно встречаюсь с коллегами в регионе, чтобы увидеть, где мы можем найти решение. Каждую неделю около десяти украинцев регистрируются в муниципалитете Дордрехта. Если им говорят, что мест нет, они пытаются в других местах. Я знаю, что там им также скажут "нет". Поэтому они могут попробовать Германию, Польшу или другую страну. Но здесь, в Нидерландах, это зашло в тупик", — отмечает олдермен Вим ван дер Круйфф.

Диаграмма нидерландского медиа NOS — количество беженцев из Украины в разных странах Европы Фото: Из открытых источников

В материале отмечается. что с начала российского вторжения в Украину в 2022 году в Нидерланды прибыло значительное количество украинцев, и страна оказалась среди тех европейских государств, которые принимают больше всего переселенцев. Хотя наибольшие потоки пошли в Германию (более 1,1 миллиона) и Польшу (почти миллион), в Нидерландах на тысячу жителей проживает около семи украинцев. Для сравнения, средний показатель по Европе составляет девять украинцев на тысячу жителей, а в Чехии этот показатель превышает 36.

