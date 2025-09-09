Украинцы стали все чаще подавать заявления на получение убежища: куда выбирают ехать беженцы

В первом полугодии 2025 года количество заявлений на получение убежища от граждан Украины в странах Европейского Союза заметно выросло.

Этот показатель увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего украинцы подали почти 16 тысяч подобных заявлений. Об этом сообщает Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

При этом общее число ходатайств о предоставлении убежища в ЕС снизилось. В первом полугодии их зафиксировали 399 тысяч — на 23% меньше, чем годом ранее. В агентстве отметили, что особенно резко уменьшилось количество заявлений от сирийцев — на две трети, до 25 тысяч. В то же время лидерами по числу обращений стали граждане Венесуэлы (49 тысяч) и Афганистана (42 тысячи).

Наибольшее количество заявлений на убежище поступило во Францию — 78 тысяч. Далее следуют Испания (77 тысяч), Германия (70 тысяч), Италия (64 тысячи) и Греция (27 тысяч).

Рост числа заявлений от украинцев связан с тем, что статус беженца дает возможность получить более долгосрочные гарантии пребывания в стране по сравнению с временной защитой, которая действует сейчас для всех украинцев в ЕС.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".