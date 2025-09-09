Українці стали дедалі частіше подавати заяви на отримання притулку: куди обирають їхати біженці

У першому півріччі 2025 року кількість заяв на отримання притулку від громадян України в країнах Європейського Союзу помітно зросла.

Цей показник збільшився на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом українці подали майже 16 тисяч подібних заяв. Про це повідомляє Агентство ЄС з питань надання притулку (EUAA).

При цьому загальна кількість клопотань про надання притулку в ЄС знизилася. У першому півріччі їх зафіксували 399 тисяч — на 23% менше, ніж роком раніше. В агентстві зазначили, що особливо різко зменшилася кількість заяв від сирійців — на дві третини, до 25 тисяч. Водночас лідерами за кількістю звернень стали громадяни Венесуели (49 тисяч) та Афганістану (42 тисячі).

Найбільша кількість заяв на притулок надійшла до Франції — 78 тисяч. Далі йдуть Іспанія (77 тисяч), Німеччина (70 тисяч), Італія (64 тисячі) і Греція (27 тисяч).

Зростання кількості заяв від українців пов'язане з тим, що статус біженця дає можливість отримати більш довгострокові гарантії перебування в країні порівняно з тимчасовим захистом, який діє зараз для всіх українців у ЄС.

