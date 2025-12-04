Люди іншої якості: нардеп Костенко закликав збільшити темпи мобілізації вдвічі (відео)

Щомісяця в Україні до Збройних сил України мобілізують близько 30 тисяч осіб, однак цієї кількості не вистачає для того, щоб уникнути просочування російської армії, враховуючи розтягнутість лінії бойового зіткнення.

Брак людей на фронті став проблемою, про яку вже говорять вголос, але щоб її розв'язати, потрібно вжити низку заходів і насамперед змінити підхід до мобілізації та її якості, заявив в ефірі Radio NV секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Ту мобілізацію, яку ми зараз проводимо, вона іноді покриває 50%, навіть за тих 30 000, про які ми говоримо. Це, приблизно кажу цифру, десь на 50% покриває наші потреби за кількістю. Але за якістю я думаю, відсоток ще нижчий", — зазначив Костенко.

Він підкреслив, що 30 000 осіб у 2025-му — це навіть не 20 000 у 2023-му.

"Це різні за якістю люди", — упевнений він, додавши також, що те, як зараз проводиться призов, не гарантує високої моральності в армії.

Аби ситуація змінилася, народний депутат говорить, що питанням мобілізації та її якості має опікуватися президент як Верховний головнокомандувач, однак той вважає за краще не згадувати тему, яка дуже непопулярна.

"Я жодної заяви від нього за всю війну про мобілізацію не чув, на жаль... І коли Верховний головнокомандувач навіть там приїжджає на фронт, розмовляє з бійцями, а в цей час не закликає націю мобілізуватися та ставати в бій, це має вигляд щонайменше однобокий".

Костенко впевнений, що в цьому процесі мають брати участь усі, починаючи від уряду і закінчуючи президентом.

"Мобілізація потребує, як ми вже побачили, непопулярних рішень. А в нас бояться, на жаль, непопулярних рішень. Намагаються їх на Верховну Раду перекинути там на ТЦК, які виконують свою роботу і ті 17 завдань, які їм ставлять", — резюмує парламентарій.

Зі свого боку начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько в інтерв'ю "Українській правді" підтвердив брак людей у підрозділах:

"Якби в нас щомісячна мобілізація становила не з 30 тисяч осіб, а 70 тисяч, усі підрозділи були б накопичені. Зрештою, у нас достатня мобілізація, просто дуже багато в СЗЧ йдуть".

