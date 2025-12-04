"Усі розуміють критичність ситуації": військова омбудсменка назвала головні причини СЗЧ у ЗСУ

Самовільне залишення частини (СЗЧ) — проблема, яка наразі дуже актуальна для української армії і є однією з найбільш обговорюваних.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю LB.ua запевняє, що військово-політичне керівництво країни не ігнорує це питання, хоча в суспільстві складається інша думка, і активно обговорює його.

"Це одна з головних тем усіх нарад і зустрічей, у яких я беру участь, починаючи від рівня Офісу Президента і закінчуючи комітетами Верховної Ради. І знаю, що в Міноборони цю тему порушують. Тобто над вирішенням питання працюють. І реально всі розуміють критичність ситуації", — сказала вона.

Що стосується причин СОЧ, то вони залишаються незмінними.

"Перша і найпоширеніша — це демотивованість новобранців і якість мобілізації. Вони не хочуть служити і тікають з навчальних центрів або під час розподілу в бригади.

Другою є деморалізація і виснаження тих, хто перебуває на лінії бойового зіткнення. Оскільки одні йдуть у СЗЧ, не вистачає бійців для поповнення бригад, і виходить, що військовослужбовці можуть перебувати на позиціях дуже довгий час.

"Людина 200 днів бореться в дуже складних умовах, ізольована логістика, їхні позиції розбирає ворог, людина втрачає побратимів, здоров'я. Її не вдається поміняти. Ми й без того виснажили ресурс цього військовослужбовця під нуль, то ще й нормальну систему його відновлення не розробили. Доступний сценарій — це спочатку лікування за потреби, а потім 15 днів відпустки. І після цього він, нереабілітований, знову має зайти на позицію. Чи багато військовослужбовців на це підуть? Очевидно, що ні", — констатує чиновниця.

Деякі військовослужбовці можуть перебувати на позиціях дуже довго, бо їх ніким замінити Фото: З відкритих джерел

Також велику роль відіграє настрій сім'ї військовослужбовця. За словами Решетилової, суспільство повернулося в спотворену реальність — від "сім'я військовослужбовця — це сім'я героя", яку всі підтримували в перші роки вторгнення, до сім'ї, яка не змогла відкупитися, і знову повертається фраза "я тебе туди не посилав".

"Це все дуже сильно впливає на сім'ю, особливо в маленьких громадах. Коли дружина бачить, як в іншій родині чоловік вдома, то зрозуміло, що це її деморалізує. А її стан дуже сильно впливає на стан військовослужбовця", — зазначає омбудсмен.

Тому, підкреслює вона, потрібно подбати про посилення статусу родин військовослужбовців, бо це має величезний вплив на моральний стан в армії:

"Ми маємо сприймати їх як частину сил оборони. Це тил, психологічна підтримка, логістика, частина підрозділу, яка здатна утримати військовослужбовця на позиціях".

Сім'ї військовослужбовців також потребують підтримки держави Фото: The New York Times

Решетилова розповіла, що працює з підрозділом, де сім'ї вже третій тиждень влаштовують мітинги, щоб вивести військовослужбовців із позицій.

"І це величезна проблема, тому що вони переконують бійця, що зараз влаштуємо протести, зателефонуємо всім і вас виведуть. Це сприяє тому, що військовослужбовці не хочуть боротися, вони покладаються на протести родин замість того, щоб реально оцінити ситуацію і зрозуміти, що від вимог родин, а саме від їхнього настрою і готовності боротися зараз залежить і обстановка, і їхнє власне життя, і життя побратимів. Тому робота з сім'ями — це ключова історія в питанні СЗЧ щодо бойових підрозділів", — пояснила співрозмовниця видання.

Щодо конфліктів у підрозділі, з командирами, неефективного командування та поганої атмосфери в підрозділах, то, зізнається Решетилова, — це хоч і одна з причин СЗЧ, але не головна, якщо брати статистику.

За перші 10 місяців 2025-го року було відкрито понад 162 тисячі кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини. Щомісяця правоохоронці відкривають майже 16 тисяч нових проваджень щодо СВЧ. До суду дійшло лише 5% справ.

