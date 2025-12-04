"Все понимают критичность ситуации": военный омбудсмен назвала главные причины СОЧ в ВСУ

Самовольное оставление части (СОЧ) — проблема, которая сейчас очень актуальна для украинской армии и является одной из самых обсуждаемых.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью LB.ua уверяет, что военно-политическое руководство страны не игнорирует этот вопрос, хотя в обществе складывается иное мнение, и активно обсуждает его.

"Это одна из главных тем всех совещаний и встреч, в которых я участвую, начиная от уровня Офиса Президента и заканчивая комитетами Верховной Рады. И знаю, что в Минобороны эту тему поднимают. То есть над решением вопроса работают. И реально все понимают критичность ситуации", – заверила она.

Что касается причин СОЧ, то они остаются прежними.

"Первая и самая распространенная — это демотивированность новобранцев и качество мобилизации. Они не хотят служить и убегают из учебных центров или во время распределения в бригады.

Второй является деморализация и истощение тех, кто находится на линии боевого столкновения. Поскольку одни уходят в СОЧ, не хватает бойцов для пополнения бригад, и получается, что военнослужащие могут находится на позициях очень долгое время.

"Человек 200 дней сражается в очень сложных условиях, изолированная логистика, их позиции разбирает враг, человек теряет побратимов, здоровье. Ее не удается поменять. Мы и без того истощили ресурс этого военнослужащего под ноль, так что нормальную систему его восстановления не разработали. Доступный сценарий – это сначала лечение при необходимости, а затем 15 дней отпуска. И после этого он, нереабилитированный, снова должен зайти на позицию. Многие ли военнослужащие на это пойдут? Очевидно, что нет", – констатирует чиновница.

Некоторые военнослужащие могут находиться на позициях очень долго, потому что их некем заменить Фото: Из открытых источников

Также большую роль играет настроение семьи военнослужащего. По словам Решетиловой, общество вернулось в искаженную реальность – от "семья военнослужащего – это семья героя", которую все поддерживали в первые годы вторжения, к семье, которая не смогла откупиться, и снова возвращается фраза "я тебя туда не посылал".

"Это все очень сильно влияет на семью, особенно в маленьких общинах. Когда жена видит, как в другой семье муж дома, то понятно, что это ее деморализует. А ее состояние очень сильно влияет на состояние военнослужащего", – отмечает омбудсмен.

Поэтому, подчеркивает она, нужно позаботиться об усилении статуса семей военнослужащих, потому что это оказывает огромное влияние на моральное состояние в армии:

"Мы должны воспринимать их как часть сил обороны. Это тыл, психологическая поддержка, логистика, часть подразделения, которая способна удержать военнослужащего на позициях".

Семьи военнослужащих также нуждаются в поддержке государства Фото: The New York Times

Решетилова рассказала, что работает с подразделением, где семьи уже третью неделю устраивают митинги, чтобы вывести военнослужащих с позиций.

"И это огромная проблема, потому что они убеждают бойца, что сейчас устроим протесты, позвоним всем и вас выведут. Это способствует тому, что военнослужащие не хотят бороться, они полагаются на протесты семей вместо того, чтобы реально оценить ситуацию и понять, что от требований семей, а именно от их настроения и готовности бороться сейчас зависит и обстановка, и их собственная жизнь, и жизнь побратимов. Поэтому работа с семьями – это ключевая история в вопросе СОЧ по боевым подразделениям", – объяснила собеседница издания.

Что касается конфликтов в подразделении, с командирами, неэффективного командования и плохой атмосферы в подразделениях, то, признается Решетилова, – это хоть и одна из причин СОЧ, но не главная, если брать статистику.

За первые 10 месяцев 2025-го года было открыто более 162 тысяч уголовных производств по самовольному оставлению воинской части. Ежемесячно правоохранители открывают почти 16 тысяч новых производств по СОЧ. До суда дошло лишь 5% дел.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко назвал пути решения проблемы с СОЧ, которые на поверхности, но почему-то не принимаются.

Также сообщалось, что в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, но решение будет зависеть от Генерального штаба ВСУ.