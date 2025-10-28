"Предложений очень много": в Раде хотят наказывать украинцев за СОЧ арестом имущества и счетов

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что в Украине зарегистрировано около 300 тысяч дел по дезертирству и СОЧ. Он сообщил, что в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, но решение будет зависеть от Генерального штаба ВСУ.

"Во-первых, у нас около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СОЧ. И тут вопрос к правоохранителям: что они делают с этими дезертирами и СОЧ? Возвращаются ли эти люди, в каком количестве?" — отметил нардеп от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне в интервью "Телеграфу", опубликованном 28 октября.

По его словам, на самом деле украинцы возвращают на службу после побега и, скорее всего, количество таких случаев уже превысило 50% от всех уголовных дел.

"Это хорошо. Но для того, чтобы в будущем такого не было, надо точно внедрять законодательные изменения относительно наказания", — подчеркнул Горбенко.

Он упомянул, что в ВС РФ наказывают за попытку побега расстрелом.

"Если брать наших военных командиров, то они имеют волю и желание, чтобы... "подбодрить" немного тех людей, которые презирают армию и бегут из рядов ВСУ. Какие эти идеи? Арест счетов, арест имущества", — сообщил депутат.

Он рассказал, что от правоохранительного комитета было предложение об увеличении сроков наказания за СОЧ. В общем, по его словам, "предложений очень много".

"Надо садиться с Генштабом и решать, за что будут голоса, а за что нет. Потому что в Раде же есть сторонники "партии СОЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", — добавил Горбенко.

Напомним, заместитель начальника центра рекрутинга ТрО ВСУ Игорь Швайка рассказал, что большая часть мобилизованных убегают еще на этапе учений. Он отметил, что СОЧ — это комплексная проблема.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук информировал, что массовое СОЧ и побеги с позиций свидетельствуют о глубоких системных проблемах, а не только о страхе или нежелании воевать у мобилизованных.