"СЗЧ не из-за страха": Кухарчук рассказал, почему военные покидают части и позиции (видео)

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что массовое самовольное оставление частей и позиций в Вооруженных силах Украины свидетельствует о глубоких системных проблемах, а не только об индивидуальных страхах или нежелании воевать. Он отметил, что без структурных изменений количество таких случаев будет только расти, а карательные меры сами по себе не способны решить проблему.

По информации из видео Дмитрия Кухарчука на YouTube, в ВСУ зафиксировано примерно 150 000 случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и 50 000 случаев самовольного оставления позиции (СЗП). Заместитель командира объяснил, что СВЧ происходит, когда военнослужащий оставляет часть вне боевой задачи — например, не возвращается из отпуска или лечения, или оставляет часть во время отдыха или тренировок. СЗП — это оставление позиции во время выполнения боевой задачи, что в бытовом употреблении часто называют дезертирством.

Кухарчук выделил несколько ключевых системных причин этих явлений. Первая — несправедливая мобилизация. Неравномерный отбор, большое количество людей с бронями и отсрочками, которые часто возникают не по объективным причинам, формирует у мобилизованных ощущение несправедливости и вопрос "за что я воюю?".

Второй причиной является недостаточная боевая подготовка. Только один полк в сухопутных войсках обеспечивает новичков готовыми к боевым задачам, тогда как большинство пополнений нуждается в переобучении. Низкая оплата инструкторов заставляет квалифицированных сержантов оставаться на фронте вместо учебных центров, что снижает эффективность подготовки.

Третья проблема — отсутствие единой идеологической стратегии и надлежащей морально-психологической поддержки. В Министерстве обороны нет лица, ответственного за формирование моральной доктрины, а психологические службы в основном сосредоточены на документации, что не обеспечивает работу с мотивацией и мировоззрением личного состава.

Четвертая причина — слабая роль сержантского звена. По словам военного, оно формально существует, но его функции ограничены, а сержанты часто выполняют административные задачи, тогда как командиры концентрируют на себе управленческие функции, которые могли бы выполнять подчиненные.

Пятая причина — недостаточная адаптивность и технологическое отставание. Подразделения вынуждены действовать внештатно из-за нехватки оснащения, например, подразделения БПЛА появляются в штате значительно позже, чем этого требует поле боя, что замедляет принятие решений и снижает оперативную гибкость.

Заместитель командира подчеркнул, что эти проблемы не касаются всех подразделений, но СЗЧ и СЗП выступают маркером слабых мест в организации, управлении и обеспечении. Он также выразил обеспокоенность относительно законопроекта №13260, отметив, что карательные меры не решают коренные причины явлений.

В завершение Кухарчук призвал к поэтапным практическим изменениям, которые не требуют больших финансовых вложений: повышение оплаты и роли инструкторов, реформирование сержантского звена, создание эффективной системы морально-психологической поддержки и восстановление доверия во время мобилизации. Он подчеркнул, что армия, которая не меняется, обречена на отставание, а победа является единственным приемлемым результатом.

Кроме этого, недавно в 125-й бригаде Вооруженных сил Украины 24 бойца решили самовольно покинуть часть, потому что их переводили в штурмовой батальон.