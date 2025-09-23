Военные 125 бригады объявили о намерении массово уйти в СЗЧ: что решило командование

20 сентября произошел скандал в 125-й бригаде Вооруженных сил Украины, в которой 24 бойца решили самовольно покинуть часть, потому что их переводили в штурмовой батальон. После обнародования информации в медиа командование отменило приказ о переводе.

О том, что бойцы 125-й бригаде Львова угрожают СЗЧ, рассказали на портале Zaxid Net. Об инциденте сообщил боец 219 ремонтного батальона 125 отдельной механизированной бригады ВСУ (ранее входила в Тероборону) Владимир Романив. По его словам, военные устроили мастерскую по ремонту беспилотников, их решили отправить на поле боя, но они с этим не согласились. Через сутки после информации о скандале в 125-й бригаде медиа написало, что решение о переводе в штурмовики отменили.

Медиа сообщило об обращении бойца Романива, который подробно рассказал о скандале в 125-й бригаде ВСУ. По его словам, проблема затронула 24 военнослужащих, среди них — его 25-летний сын Владимир, который ушел на войну добровольцем. Бойцы узнали, что их планируют перевести в 218 штурмовой батальон. По мнению Романива, людей отправляют "на "мясо": они, вероятно, попадут в стрелковую роту и будут отбивать утраченные позиции. Решение командования не касается мужчины, который говорил с журналистами, но затронет треть батальона из 70 человек. Как пояснил Романов, это в основном люди старшего возраста, которые являются специалистами по дронам, но их "бросают в окоп". Военные не согласны с решением командования и поэтому и произошел скандал в 125-й бригаде, говорится в статье.

"Я не в том списке, но я, как отец, солидарен с моим сыном — мы все решили идти в СЗЧ. Все 24 человека, которых это касается. Преимущественно это люди старше 50 лет", — привело медиа слова Романива.

Перед тем как произошел скандал в 125-й бригаде, подразделение собственноручно обустроило мастерскую, которая ремонтировала дроны для передовой. В частности, родственники и военные за собственные средства купили 3D-принтеры и микроскоп, добавил Романив. Также он рассказал о сыне, которого сначала перебрасывали из подразделения в подразделение. В итоге юноша перевелся в 219 батальон и вдруг узнал, что не будет заниматься БпЛА, а станет пехотинцем. Армии нужны специалисты по ремонту БпЛА, отметил Романив. Он призывает командование отреагировать на скандал в 125-й бригаде, потому что военные угрожают уйти в СЗЧ из-за перевода в штурмовики.

"Моего сына бросают в 218 батальон. На "мясо", в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли. В чем самый большой абсурд — сейчас война беспилотников, нужны специалисты. Мой сын, который является специалистом, его бросают в окоп", — говорится в статье о скандале в 125-й бригаде ВСУ.

Скандал в 125-й бригаде — какое решение командования

21 сентября Zaxid Net написало, что командование отреагировало на скандал в 125-й бригаде и отменило решение о переводе в пехоту. О новом распоряжении стало известно после огласки о том, что военные 125 бригады ТрО массово пойдут в СЗЧ. Информация поступила из того же источника: рассказал Владимир Романив. Других деталей относительно ситуации в подразделении медиа не публиковало. Также не приводятся фото собеседника и фото любых документов, которые подтверждали бы скандал в 125-й бригаде.

На странице Facebook подразделения ВСУ не комментировали ситуацию о том, что военные 125 бригады объявили о намерении массово уйти в СЗЧ. Об инцидентах и недоразумениях нет информации в "Группе поддержки 125 бригады". Кроме того, о происшествии не писал Генштаб ВСУ и командование Сухопутными войсками.

Отметим, информация скандал в 125-й бригаде появилась после инцидентов со 155 бригадой, которая проходила обучение во Франции. Знания, полученные от инструкторов НАТО, не остановили 1700 бойцов, которые сбежали в СЗЧ, говорится в заметке журналиста Юрия Бутусова.

Напоминаем, украинские военнослужащие имели возможность вернуться из СЗЧ и избежать наказания, объяснили в Минобороны детали закона № 4392-IX.