Військові 125 бригади оголосили про намір масово піти в СЗЧ: що вирішило командування

20 вересня стався скандал у 125-ій бригаді Збройних сил України, у якій 24 бійці вирішили самовільно залишити частину, бо їх переводили у штурмовий батальйон. Після оприлюднення інформації у медіа командування скасувало наказ про переведення.

Про те, що бійці 125-ї бригаді Львова загрожують СЗЧ, розповіли на порталі Zaxid Net. Про інцидент повідомив боєць 219 ремонтного батальйону 125 окремої механізованої бригади ЗСУ (раніше входила до Тероборони) Володимир Романів. З його слів, військові влаштували майстерню з ремонту безпілотників, їх вирішили відправити на поле бою, але вони з цим не погодились. Через добу після інформації про скандал у 125-ій бригаді медіа написало, що рішення про переведення у штурмовики скасували.

Медіа повідомило про звернення бійця Романіва, який детально скандал у 125-ій бригаді ЗСУ. З його слів, проблема зачепила 24 військовослужбовців, серед них — його 25-річний син Володимир, який пішов на війну добровольцем. Бійці дізнались, що їх планують перевести у 218 штурмовий батальйон. На думку Романіва, людей відправляють "на "м'ясо": вони, ймовірно, потраплять в стрілецьку роту й відбиватимуть втрачені позиції. Рішення командування не стосується чоловіка, який говорив з журналістами, але зачепить третину батальйону з 70 осіб. Як пояснив Романів, це переважно люди старшого віку, які є фахівцями з дронів, але їх "кидають в окоп". Військові не згодні з рішенням командування і тому й стався скандал у 125-ій бригаді, ідеться у статті.

"Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років", — навело медіа слова Романіва.

Перед тим як стався скандал у 125-ій бригаді, підрозділ власноручно облаштував майстерню, яка ремонтувала дрони для передової. Зокрема, родичі та військові за власні кошти купили 3D-принтери та мікроскоп, додав Романів. Також він розповів про сина, якого спершу перекидали з підрозділу у підрозділ, потім хлопець перевівся у 219 батальйон і раптом дізнався, що не займатиметься БпЛА, а стане піхотинцем. Армії потрібні фахівці з ремонту БпЛА, зауважив Романів. Він закликає командування відреагувати на скандал у 125-ій бригаді, бо військові погрожують піти у СЗЧ через переведення в штурмовики.

"Мого сина кидають у 218 батальйон. На "м'ясо", в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп", — ідеться у статті про скандал у 125-ій бригаді ЗСУ.

Скандал у 125-ій бригаді — яке рішення командування

21 вересня Zaxid Net написало, що командування відреагувало на скандал у 125-ій бригаді і скасувало рішення про переведення в піхоту. Про нове розпорядження стало відомо після розголосу про те, що військові 125 бригади ТрО масово підуть в СЗЧ. Інформація надійшла з того ж джерела: розповів Володимир Романів. Інших деталей щодо ситуації у підрозділі медіа не публікувало. Також не наводяться фото співрозмовника та фото будь-яких документів, які підтверджували б скандал у 125-ій бригаді.

На сторінці Facebook підрозділу ЗСУ не коментували ситуацію про те, що військові 125 бригади оголосили про намір масово піти в СЗЧ. Про інциденти та непорозуміння немає інформації в "Групі підтримки 125 бригади". Крім того, про подію не писав Генштаб ЗСУ та командування Сухопутними військами.

Зазначимо, інформація скандал у 125-ій бригаді з'явилась після інцидентів зі 155 бригадою, яка проходила навчання у Франції. Знання, отримані від інструкторів НАТО, не спинили 1700 бійців, які втекли у СЗЧ, ідеться у дописі журналіста Юрія Бутусова.

Нагадуємо, українські військовослужбовці мали можливість повернутись з СЗЧ та уникнути покарання, пояснили в Міноборони деталі закону № 4392-IX.