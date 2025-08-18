Повернення після СЗЧ: до 30 серпня знову діє спрощений механізм

Військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), зможуть повернутися на службу без кримінального переслідування. Закон передбачає спеціальну процедуру, що діятиме до 30 серпня 2025 року.

Відповідно до Закону України № 4392-IX військові, які самовільно залишили частини або місця служби, мають шанс уникнути покарання і повернутися до виконання обов’язків. За інформацією Міністерства оборони, до 30 серпня для них діє спрощений механізм повернення після СЗЧ. Він дозволяє відновити службу без відкриття кримінальних справ і вироків суду. Це фактично дає можливість виправити помилку та знову стати на захист України.

Хто і як може повернутися із СЗЧ

Військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ) до 10 травня 2025 року, мають право на повернення за спрощеною процедурою.

Що потрібно зробити для повернення:

подати рапорт через застосунок "Армія+" (заповнення займає близько 5 хвилин);

прибути упродовж 24 годин до обраного відділу Військової служби правопорядку;

отримати документи та направлення до резервної частини;

протягом 72 годин командир резервної частини відновлює виплати та соціальні гарантії.

Таким чином, повернення після СЗЧ стає максимально швидким і прозорим: без суду, без вироку, без позбавлення волі.

Що грозить за СЗЧ у воєнний час

Нагадаємо, що з 27 січня 2023 року в Україні діють зміни до Кримінального кодексу: за самовільне залишення частини (СЗЧ) передбачене лише реальне покарання – від 5 років ув’язнення. Суд не може застосувати умовний термін чи м’якші санкції.

У межах юрисдикції Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону вже засуджено близько 600 військових. Водночас понад 10,8 тисяч скористалися правом на добровільне повернення за спрощеною процедурою.

Як уникнути покарання за СЗЧ та перевірити свій статус

Ті, хто здійснив СЗЧ до 10 травня 2025 року, можуть повернутися без кримінальної відповідальності.

Важливо:

звернутися до резервного батальйону через "Армія+";

мати довідку, що СЗЧ було вперше;

додати рекомендаційний лист від частини, де плануєте служити.

Щоб перевірити, чи ти в СЗЧ, необхідно звернутися у ВСП або до кадрового центру ЗСУ.

Що буде після війни з СЗЧ

Питання відповідальності за СЗЧ після завершення війни залишається відкритим. Саме тому в Україні триває дискусія: від амністії до можливого збереження санкцій.

Сьогодні, 18 серпня, почався збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів України "Про повну амністію для всіх військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), та заборону будь-якого покарання за цей вчинок". Текст звернення опублікований на сторінці "Електронні петиції".

