Недоверие к Сырскому: экс-комбриг 155-й ОМБр назвал главную причину СОЧ в рядах ВСУ

По мнению экс-комбрига 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" Дмитря Рюмшина, военные не доверяют главнокомандующему Александру Сырскому. Именно поэтому многие оставляют боевые части.

Главной причиной самовольного оставления частей (СОЧ) в Вооруженных силах Украины является недоверие к главнокомандующему Александру Сырскому. Об этом рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ" бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" Дмитрий Рюмшин.

Экс-комбрига подозревают в массовых СОЧ среди бойцов бригады, которые проходили обучение во Франции. До 2 300 украинских бойцов были на учениях в восточном регионе Франции Гранд-Эст. По данным следствия, 2100 военных оставили свои части.

"Из всех причин [СОЧ], к сожалению, можно выделить одну, которая на первом месте. Недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно к главкому ВСУ", — подчеркнул он.

Всего полковник выделил семь причин, почему бойцы 155-й ОМБр покинули место службы:

фактическое отсутствие наказания за СОЧ и избавление от него в случае первого оставления части;

правоохранительные органы не ищут тех, кто убежал из части. Попавшиеся не несут за єто ответственности, даже административную;

отсутствие сроков прохождения службы во время военного положения;

мобилизация людей, которые уклонялись от военной службы или имели низкую мотивацию;

у воинских частей забирали мотивированный личный состав в другие подразделения. Люди в части думали, что их без подготовки бросят в бой и по сути, так далее и было;

отправка личного состава в зону боевых действий по приказу без командиров, прямо из-за границы. Штабы и управление бригады и батальонов проходили обучение во Франции, а личный состав уехал в район Павлограда;

постоянная отправка управления и штаба на длительные обучения (3 раза одни и те же), что влияло на качество управления и работу с личным составом.

"Условия формирования, постоянное изменение личного состава (из 4000 забрали 2500 мотивированных военных только перед учебой во Франции) и плохое материальное обеспечение привели к увеличению случаев СОЧ", — пояснил он.

Рюмшин уверяет, что факты СОЧ не умалчивались и при поступлении такого рапорта от командира подразделения быстро подавали доклады на старшего начальника и сообщение в ВСП. Назначалось служебное расследование, материалы направлялись в ГБР и в специализированную прокуратуру.

"Всего было направлено более 1500 сообщений в ГБР. Где-то 600 из 1500 случаев СОЧ не направлены в ГБР из-за отсутствия меня и штаба, потому что мы поехали на учебу во Францию", — добавил Рюмшин.

На момент публикации материала Александр Сырский не комментировал заявление экс-комбрига.

Напомним, 24 солдата 125-й бригады ВСУ недавно решили самовольно покинуть часть. Причиной стал перевод в штурмовой батальон.

В Верховной Раде рассказывали, что абсолютное большинство случаев СОЧ происходят по дороге к пункту дислокации бригады.