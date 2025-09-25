Недовіра до Сирського: екскомбриг 155-ї ОМБр назвав головну причину СЗЧ у лавах ЗСУ

На думку екскомбрига 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська" Дмитра Рюмшина, військові не довіряють головнокомандувачу Олександру Сирському. Саме тому багато хто залишає бойові частини.

Головною причиною самовільного залишення частин (СЗЧ) у Збройних силах України є недовіра до головнокомандувача Олександра Сирського. Про це розповів в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська" Дмитро Рюмшин.

Екскомбрига підозрюють у масових СЗЧ серед бійців бригади, які проходили навчання у Франції. До 2 300 українських бійців були на навчаннях у східному регіоні Франції Гранд-Ест. За даними слідства, 2100 військових залишили свої частини.

"З усіх причин [СЗЧ], на жаль, можна виділити одну, яка на першому місці. Недовіра до військово-політичного керівництва країни, а саме до головкому ЗСУ", — підкреслив він.

Загалом полковник виділив сім причин, чому бійці 155-ї ОМБр залишили місце служби:

фактична відсутність покарання за СЗЧ і позбавлення від нього в разі першого залишення частини;

правоохоронні органи не шукають тих, хто втік із частини. Ті, хто попався, не несуть за це відповідальності, навіть адміністративної;

відсутність строків проходження служби під час воєнного стану;

мобілізація людей, які ухилялися від військової служби або мали низьку мотивацію;

у військових частин забирали вмотивований особовий склад в інші підрозділи. Люди в частині думали, що їх без підготовки кинуть у бій і, по суті, так далі й було;

відправлення особового складу в зону бойових дій за наказом без командирів, прямо з-за кордону. Штаби і управління бригади і батальйонів проходили навчання у Франції, а особовий склад поїхав у район Павлограда;

постійне відправлення управління і штабу на тривалі навчання (3 рази одні й ті самі), що впливало на якість управління і роботу з особовим складом.

"Умови формування, постійна зміна особового складу (з 4000 забрали 2500 вмотивованих військових тільки перед навчанням у Франції) і погане матеріальне забезпечення призвели до збільшення випадків СЗЧ", — пояснив він.

Рюмшин запевняє, що факти СЗЧ не замовчувалися, і при надходженні такого рапорту від командира підрозділу швидко подавали доповіді на старшого начальника та повідомлення до ВСП. Призначалося службове розслідування, матеріали спрямовували до ДБР і до спеціалізованої прокуратури.

"Загалом було направлено понад 1500 повідомлень до ДБР. Десь 600 із 1500 випадків СЗЧ не направлено до ДБР через відсутність мене і штабу, тому що ми поїхали на навчання до Франції", — додав Рюмшин.

На момент публікації матеріалу Олександр Сирський не коментував заяву екскомбрига.

Нагадаємо, 24 солдати 125-ї бригади ЗСУ нещодавно вирішили самовільно покинути частину. Причиною стало переведення в штурмовий батальйон.

У Верховній Раді розповідали, що абсолютна більшість випадків СЗЧ відбуваються дорогою до пункту дислокації бригади.