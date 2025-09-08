Біжать по дорозі з "учебки" на фронт: у Раді розповіли, звідки в ЗСУ масові випадки СЗЧ

За оцінками народного депутата Сергія Рахманіна, абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частини, навіть не воювали. Однак не всі командири подають бійців у статус СЗЧ.

Здебільшого в СЗЧ йдуть мобілізовані, які "загубилися" дорогою до пункту дислокації їхньої бригади. Про це розповів в інтерв'ю Radio NV народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

За його словами, далеко не всі, хто здійснює самовільне залишення частини, є дезертирами. По суті, це один і той самий вид правопорушення, але законодавство тлумачить їх по-різному

"СЗЧ — це коли ти просто залишив військову частину, дезертирство — коли ти це зробив з умислом", — пояснив політик.

Також є ті, хто йде в СЗЧ у перші дні служби або після перебування в госпіталях. Сигнал про поранення сприймається як можлива швидка загибель на фронті. Ті, хто провоював кілька років, зазвичай не йдуть з армії, навіть якщо втомилися від служби, зазначив нардеп.

Рахманін наголосив, що далеко не всі, хто пішов із позицій, подаються в розшук. Є деякі випадки, коли командири частин з тих чи інших міркувань не подають військовослужбовця в такий статус.

Нагадаємо, Міністерство оборони України скасувало законопроєкт №13452, що посилює відповідальність для військових за самовільне залишення частин.

Скасували законопроєкт завдяки зусиллям активістів, які обурилися такому ставленню до військових ЗСУ і вийшли на масштабні протести.