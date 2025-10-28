"Пропозицій дуже багато": у Раді хочуть карати українців за СЗЧ арештом майна і рахунків

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що в Україні зареєстровано приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства і СЗЧ. Він повідомив, що у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, але рішення залежатиме від Генерального штабу ЗСУ.

"По-перше, у нас близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. І тут питання до правоохоронців: що вони роблять з цими дезертирами і СЗЧ? Чи повертаються ці люди, в якій кількості?" — зазначив нардеп від фракції "Слуга народу" і член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 28 жовтня.

З його слів, насправді українці повертають на службу після втечі і, найімовірніше, кількість таких випадків вже перевищила 50% від усіх кримінальних справ.

"Це добре. Та для того, щоб в майбутньому такого не було, треба точно впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання", — наголосив Горбенко.

Відео дня

Він згадав, що у ЗС РФ карають за спробу втечі розстрілом.

"Якщо брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання, щоб… "підбадьорити" трохи тих людей, які зневажають армію і біжать з лав ЗСУ. Які ці ідеї? Арешт рахунків, арешт майна", — повідомив депутат.

Він розповів, що від правоохоронного комітету була пропозиція щодо збільшення термінів покарання за СЗЧ. Загалом, з його слів, "пропозицій дуже багато".

"Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо у Раді ж є прихильники "партії СЗЧ", а є прихильники "партії перемоги", але у жодної з цих груп немає більшості", — додав Горбенко.

Нагадаємо, заступник начальника центру рекрутингу ТрО ЗСУ Ігор Швайка розповів, що велика частина мобілізованих тікають ще на етапі навчань. Він наголосив, що СЗЧ — це комплексна проблема.

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук інформував, що масове СЗЧ і втечі з позицій свідчать про глибокі системні проблеми, а не лише про страх або небажання воювати у мобілізованих.