Тікають ще з навчальних центрів: Швайка пояснив, чому мобілізовані масово йдуть у СЗЧ

Велика частина мобілізованих ідуть у самовільне залишення частини (СЗЧ) ще на етапі підготовки в навчальних центрах, до потрапляння в бойові підрозділи.

Однією з причин є те, що новомобілізовані бояться невідомості, розповів в ефірі політичного YouTube-каналу "Суперпозиція" заступник начальника центру рекрутингу ТрО ЗСУ Ігор Швайка.

Він назвав СЗЧ комплексною проблемою.

"Ми для себе сприймаємо, в першу чергу, з відсутністю інформування цивільних людей і відсутністю базової навченості і, виходячи з цього, діємо. Левова частка випадків, коли під час мобілізації хлопці, яких призвали на військову службу, йдуть у СЗЧ, ще в навчальних центрах, ще навіть не потрапивши на ЛБС, на виконання бойових завдань, вони бояться цієї невідомості", — констатує гість ефіру.

Тому, зазначає він, у завданнях системи національного необхідні дві головні речі:

"Перше — роз'яснення, що на тебе чекає у Збройних силах, починаючи від навчального центру, періоду адаптації, забезпечення речовим майном, харчуванням, бронетехнікою, озброєнням, і закінчуючи тим, що буде з твоєю сім'єю, якщо тебе поранять, якщо ти будеш поранений, безвісти пропав, загиблий, хто з ким комунікує".

Швайка наголошує, що люди, які раніше не цікавилися цим самостійно, таких знань не мають, і, відповідно, невідомість така штовхає їх на вчинення злочину. Щоб вилікувати цю хворобу, необхідно надати інформацію.

Військовий констатує, що вона, інформація, є у відкритому доступі, але не кожен її шукає. Багато хто чекає, поки хтось принесе її "на тарілочці".

Друге питання — навченість. Це і про тактичну медицину для різного віку і в будь-яких випадках, і про дії в надзвичайних ситуаціях, і багато іншого.

Будучи поінформованим і навченим, мобілізований набагато краще розуміє, до чого йому готуватися і як діяти в різних ситуаціях.

Серед інших причин СЗЧ Швайка перерахував роль сержантів і офіцерів у частинах, а також атмосферу в ротах і батальйонах.

"Що краща там атмосфера, то менше буде чинників, які впливають на зростання випадків СЗЧ", — упевнений він.

На думку екс-комбрига 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська" Дмитра Рюмшина, головною причиною самовільного залишення частин у Збройних силах України є недовіра до головнокомандувача Олександра Сирського.

За оцінками народного депутата Сергія Рахманіна, абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частини, навіть не воювали. Здебільшого в СЗЧ йдуть мобілізовані, які "загубилися" дорогою до пункту дислокації їхньої бригади. Однак не всі командири подають бійців у статус СЗЧ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України скасувало законопроєкт №13452, що посилює відповідальність для військових за самовільне залишення частин.

Скасували законопроєкт завдяки зусиллям активістів, які обурилися такому ставленню до військових ЗСУ і вийшли на масштабні протести.