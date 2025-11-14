В 4 раза больше, чем в 2024-м: сколько дел по СЗЧ открыли в Украине в 2025-м году

За первые 10 месяцев 2025-го года было открыто более 162 тысяч уголовных производств по самовольному оставлению воинской части. Ежемесячно правоохранители открывают почти 16 тысяч новых производств по СЗЧ.

В то же время до суда дошло лишь 5% дел. Об этом сообщили в Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора.

Они сравнил данные за период январь-октябрь в 2025-м году с данными за аналогичный период в прошлых годах.

Сравнение количества открытых производств по СЗЧ по годам Фото: Опэндатабот

В 2025-м году количество дел за 10 месяцев в 4 раза больше, чем было зафиксировано за этот же период в 2024-м.

При этом, если в 2022-м году было в целом открыто 6 тысяч таких производств, то сейчас такое количество производств открывается менее чем за 2 недели.

Ежемесячно в 2025-м году открывают почти 16 тысяч дел о СЗЧ, тогда как в 2024-м этот показатель составлял около 5 тысяч в месяц, а в 2023-м — 1,5 тысячи в месяц.

В то же время подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих, что составляет около 6% от всех производств. До суда дошли лишь 5% производств. В 2022 году в суд доходило каждое пятое дело о самовольном оставлении части.

До 30 августа 2025 года действовал упрощенный механизм возвращения военнослужащих после СВЧ без уголовной ответственности для тех, кто совершил СВЧ до 10 мая 2025-го года. Военные, которые изъявляли желание продолжить службу, могли подать заявку и в течение трех суток вернуться в ряды Сил обороны, попав в резервную часть.

Те же, кто ушел в СЗЧ после 10 мая, могли вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы.

Согласно уголовному кодексу, самовольное оставление воинской части в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Рекордное количество СЗЧ в октябре

7 ноября военнослужащий Игорь Луценко сообщил, что в октябре был установлен "рекорд" — 21602 человека ушли в СВЧ. По его словам, каждые 2 минуты один человек убегает из армии.

При этом он подчеркнул, что это только официальные данные. А многие случаи самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются.

"Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага — это в том числе потому, что нам не хватает воинов. У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте — воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого солдата, который не сбежал, сваливается двойная, тройная нагрузка. У нас на фронте огромные дыры в обороне из-за этого", — написал Луценко.

На эту статистику отреагировал и подполковник ВСУ и заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Он призвал подойти к реальному изучению вопроса и понять, почему в одних подразделениях эта цифра несущественна, а в других исчисляется в тысячах.

"Подсказываю — самый первый ответ лежит в плоскости работы с личным составом. Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное — критически необходимо", — подчеркнул Жорин.

Также заместитель командира Третьего армейского корпуса предупредил, что если не начать работать с этим вопросом, то скоро количество людей, самовольно покинувших часть, перевалит за показатели пополнения.

Ранее сообщалось, что в парламенте обсуждают ужесточение наказания за побег со службы, но решение будет зависеть от Генерального штаба ВСУ. В частности, нардеп Руслан Горбенко рассказал, что в Украине зарегистрировано примерно 300 тысяч дел по дезертирству и СЗЧ.

В то же время народный депутат Оксана Савчук раскрыла детали возможных наказаний. По ее словам, арестом счетов и имущества эти изменения не ограничатся.