Не только счета: Рада подготовит комплексный законопроект о СОЧ и уклонистах, — нардеп

Внефракционный народный депутат Оксана Савчук подтвердила, что в парламенте обсуждают ужесточение наказаний для тех, кто убегает или уклоняется от службы. Однако, по ее словам, арестом счетов и имущества эти изменения не ограничатся.

"Я знаю, что есть поручение на уровне Генштаба работать вообще и дать наконец комплексное видение: что делать, кто будут эти люди, будет ли им даваться еще какая-то последняя возможность вернуться", — заявила депутат в эфире "Новини.LIVE" 28 октября.

Она рассказала, что имела обращение от военных по возвращению из СОЧ. Речь шла о том, что в случае возвращения на службу уже после завершения срока амнистии нужно ждать решения суда, чтобы человека перераспределили. Савчук предположила, что для таких людей следует принимать решение на уровне штаба, не дожидаясь суда.

"Я думаю, что однозначно на законодательном уровне будет проголосован какой-то комплексный законопроект, который касается всех тех, кто ушел в СОЧ или кто уклоняется. И не надо говорить, что это исключительно будут какие-то счета. Я думаю, что, возможно, это будут санкции гораздо, совсем другого характера", — подчеркнула она.

Відео дня

По словам нардепа, есть даже поручение президента Владимира Зеленского по этому поводу. Однако когда изменения начали обсуждать на законодательном уровне, некоторые депутаты призвали подождать "неделю-две" на предложения от Генштаба или Минобороны.

"И мы уже сможем тогда доработать то, что они предлагают", — добавила Савчук.

Напомним, народный депутат Руслан Горбенко сообщил о примерно 300 тысячах дел по дезертирству и СОЧ в Украине. Он рассказал, что в парламенте обсуждают законодательные изменения, и среди предложенных вариантов — арест счетов и имущества.

Также нардеп предупредил, что украинцам чаще будут присылать повестки. Он пояснил, что ТЦК получат доступ к информации о военнообязанных, но проблемой будет розыск этих людей даже несмотря на доступ к базе данных.