Повесток станет больше: ТЦК получит полную базу данных обо всех украинцах, — нардеп Горбенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" утверждает, что повестки будут присылать чаще, особенно после регистрации ПИН — поэтому в ТЦК появится полные информация.

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко рассказал о проблемных вопросах мобилизации в интервью изданию "Телеграф".

Журналист спросил, как повлияет на ситуацию с мобилизацией возможное объединение "Резерв +" с налоговыми базами и реестрами избирателей.

Руслан Горбенко считает, что повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, "особенно по регистрации ПИН".

"Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база. Проблема другая — найти этих людей. Кто-то выехал за границу, кто-то забронирован, или почему-то получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально", — отметил Горбенко.

Відео дня

Но по его мнению, мобилизация как шла, так и будет идти.

"Здесь надо увеличивать численность состава ТЦК, а это следует делать благодаря демобилизованным.

Также Горбенко предположил, что демобилизованные могут заменять полицейских, которые в свою очередь пойдут воевать.

"Демобилизованные военные всегда спрашивают: а почему они не могут быть полицейскими? Человек провоевал три года и хочет остаться работать в секторе безопасности и обороны, например в МВД. А те ребята в структуре МВД, которые имеют бронь, пойдут воевать. И здесь есть предложения от депутатов и военных, чтобы в будущем на ответственные должности назначали участников боевых действий", — сообщил нардеп.

Напомним, с 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично. Подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

А отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически — без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.