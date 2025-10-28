Повісток стане більше: ТЦК отримає повну базу даних про всіх українців, — нардеп Горбенко

Народний депутат від фракції "Слуга народу" стверджує, що повістки надсилатимуть частіше, особливо після реєстрації ПІН – тому в ТЦК з'явиться повні інформація.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки й оборони Руслан Горбенко розповів про проблемні питання мобілізації в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Журналіст запитав, як вплине на ситуацію із мобілізацією можливе об'єднання "Резерв +" з податковими базами та реєстрами виборців.

Руслан Горбенко вважає, що повісток будуть виписувати більше, адже інформація з'явиться у повному обсязі, "особливо по реєстрації ПІН".

"Тому я думаю, що у ТЦК буде повна база. Проблема інша – знайти цих людей. Хтось виїхав за кордон, хтось заброньований, або чомусь отримав інвалідність у 25 років. Кожну ситуацію варто розбирати індивідуально", - зауважив Горбенко.

Відео дня

Та на його думку, мобілізація як йшла, так і буде йти.

"Тут треба збільшувати чисельність складу ТЦК, а це варто робити завдяки демобілізованим.

Також Горбенко припустив, що демобілізовані можуть заміняти поліцейських, які своєю чергою підуть воювати.

"Демобілізовані військові завжди питають: а чому вони не можуть бути поліцейськими? Людина провоювала три роки і хоче залишитись працювати в секторі безпеки і оборони, наприклад в МВС. А ті хлопці в структурі МВС, які мають бронь, підуть воювати. І тут є пропозиції від депутатів і військових, щоб в майбутньому на відповідальні посади призначали учасників бойових дій", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Територіальні центри комплектування більше не прийматимуть документи особисто. Подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок "Резерв+" або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

А відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.