ТЦК через тиждень перестануть приймати документи на відстрочку, — що відомо

З 1 листопада в Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Територіальні центри комплектування більше не прийматимуть документи особисто.

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна буде виключно через застосунок "Резерв+" або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані Міноборони.

У Міноборони уточнюють, що якщо після 1 листопада військовозобов’язаний звернеться до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийомі заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.

Нововведення спрямоване на спрощення процесу та зменшення навантаження на працівників територіальних центрів.

Тому усім, хто планує оформити відстрочку, варто зробити це до кінця жовтня або підготуватися до подання документів через "Резерв+" чи ЦНАП.

Зміни в бронюванні – що відомо

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.

Загалом документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.

А відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.

