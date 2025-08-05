У "Резерв+" з"явилась відстрочка для нової категорії: українців: що відомо

Ця відстрочка стосується подружніх пар, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

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Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану. Подробиці розповіли у Міноборони України.

У Резерв+ зʼявилася відстрочка для подружжя Фото: Міноборони України

Оформлюється відстрочка просто — треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Відстрочки в Резерв+ запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Якщо проєкт Закону ухвалить Верховна Рада і підпише президент, відстрочку від призову на 12 місяців отримають резервісти, які вже служили за контрактом у віці від 18 до 25 років.

Також Фокус із посиланням на юристів розповідав, коли українцям не йти до ТЦК після отримання повістки. За її словами, вручати повістки незаконно громадянам, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, а також тим, хто досяг 60-річного віку.