В "Резерв+" появилась отсрочка для новой категории: украинцев: что известно

Эта отсрочка касается супружеских пар, в котором муж или жена имеют инвалидность І или II группы.

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Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния. Подробности рассказали в Минобороны Украины.

В Резерв+ появилась отсрочка для супругов Фото: Минобороны Украины

Оформляется отсрочка просто — надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию — и впоследствии придет уведомление с результатом.

Отсрочки в Резерв+ запустились в ноябре прошлого года. Сейчас 40% от всех отсрочек оформляется именно в приложении.

Напомним, в конце июля Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для еще одной категории военнообязанных. Если проект Закона примет Верховная Рада и подпишет президент, отсрочку от призыва на 12 месяцев получат резервисты, которые уже служили по контракту в возрасте от 18 до 25 лет.

Также Фокус со ссылкой на юристов рассказывал, когда украинцам не идти в ТЦК после получения повестки. По ее словам, вручать повестки незаконно гражданам, которые были исключены с воинского учета по состоянию здоровья, а также тем, кто достиг 60-летнего возраста.