В Україні запровадили автоматичне продовження відстрочок: що зміниться для чоловіків

В Україні впроваджують цифрову систему оформлення відстрочок від мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. З 1 листопада почне діяти механізм автоматичного продовження відстрочок та електронна система подання документів.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, понад 600 тисяч громадян отримають продовження відстрочок автоматично — без потреби звертатися до територіальних центрів комплектування. За її словами, близько 80% усіх відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+", решту — через будь-який центр надання адміністративних послуг.

Основним підтвердженням статусу стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який повністю замінить паперові довідки. Таким чином, довідки з печатками більше не вимагатимуться.

"Це рішення є важливою частиною створення екосистеми 'е-ТЦК'. Її мета — перевести ключові послуги у цифровий формат, підвищити прозорість процесів і зменшити навантаження на центри комплектування", — зазначила Свириденко.

Відео дня

Нагадаємо, раніше уряд анонсував поетапне впровадження цифрової платформи "е-ТЦК", яка має об’єднати всі дані військового обліку в єдину електронну систему та спростити взаємодію громадян із державними структурами.

Як повідомляв Фокус, нещодавно у застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція, що дає змогу військовозобов'язаним батькам дітей з інвалідністю швидко і без бюрократії отримати відстрочку від мобілізації.

Фокус також писав, що у "Резерв+" з'явилась відстрочка для подружніх пар, в яких чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.