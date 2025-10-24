В Украине ввели автоматическое продление отсрочек: что изменится для мужчин

В Украине внедряют цифровую систему оформления отсрочек от мобилизации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. С 1 ноября начнет действовать механизм автоматического продления отсрочек и электронная система подачи документов.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, более 600 тысяч граждан получат продление отсрочек автоматически — без необходимости обращаться в территориальные центры комплектования. По ее словам, около 80% всех отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+", остальные — через любой центр предоставления административных услуг.

Основным подтверждением статуса станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который полностью заменит бумажные справки. Таким образом, справки с печатями больше не будут требоваться.

"Это решение является важной частью создания экосистемы 'е-ТЦК'. Ее цель — перевести ключевые услуги в цифровой формат, повысить прозрачность процессов и уменьшить нагрузку на центры комплектования", — отметила Свириденко.

Відео дня

Напомним, ранее правительство анонсировало поэтапное внедрение цифровой платформы "е-ТЦК", которая должна объединить все данные воинского учета в единую электронную систему и упростить взаимодействие граждан с государственными структурами.

Как сообщал Фокус, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая военнообязанным родителям детей с инвалидностью быстро и без бюрократии получить отсрочку от мобилизации.

Фокус также писал, что в "Резерв+" появилась отсрочка для супружеских пар, в которых муж или жена имеют инвалидность І или II группы.